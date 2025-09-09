Senador Ossandón espera que en la comisión de Gobierno repongan la multa por voto obligatorio y acusa descoordinación del Ejecutivo

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), destacó que espera que en la comisión de Gobierno repongan el concepto de multa por voto obligatorio, de lo contrario podrían “volver a foja cero” con la indicación.

La sanción que fue rechazada por el oficialismo en la Cámara de Diputados será discutida este martes en la comisión presidida por la senadora Paulina Vodanovic. Ahí es que están los esfuerzos para reponer la sanción a las personas que no asistan a votar.

En conversación con radio Infinita, el líder de la testera explicó: “Estamos muy expectantes. Hoy día a las tres de la tarde está la comisión que preside la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, en que tiene que abrir un plazo de indicaciones. Al abrir el plazo de indicaciones, el compromiso del gobierno es que inmediatamente repone las indicaciones que acordó. Se puede llamar de nuevo a la comisión para ser aprobado e ir a Sala, volver a la Cámara de Diputados, y ahí ya es problema del gobierno si se aprueba o se rechaza".

En esa línea, Ossandón aseguró: “Yo creo que esto se va a arreglar porque el Presidente de la República está de acuerdo en esto"

Respecto al rol del Ejecutivo en las conversaciones, el senador de Renovación Nacional criticó: “En la reunión de comité nos dimos cuenta que varios senadores defendieron la tesis contraria al gobierno, siendo de gobierno, y era porque nadie había hablado con ellos, o sea, una descoordinación total. Nadie ha visto el acuerdo, no hay copia del acuerdo. Yo llamé a la presidenta de la comisión de Gobierno si tenía el acuerdo, y ella no lo tiene".

El senador también repasó el desempeño de la candidata presidencial de Chile Vamos Evelyn Matthei, a quien le reprochó que “no ha sido capaz de demostrar su capacidad”.

“Matthei es muy superior, ha sido buena alcaldesa, ha sido muy buena ministra, fue senadora. Tiene experiencia, ha cometido errores en su vida, grandes aciertos, eso le da la madurez suficiente para demostrar la capacidad que tiene, pero eso tiene que hacerlo, demostrarlo con cosas concretas”, añadió.