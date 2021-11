Senadora Goic (DC) asegura que ha recibido amenazas por rechazar el cuarto retiro y presenta denuncia ante la PDI: “No puede ser que alguien que piensa distinto no tenga la libertad para hacerlo”

La mañana de este martes la Cámara Alta sometió a votación el proyecto del cuarto retiro de los fondos de pensiones, el cual finalmente fue rechazado al contar con 24 votos a favor, 15 votos en contra y 1 abstención.

Dentro de la instancia, uno de los votos claves fue el de la senadora de la Región de Magallanes, Carolina Goic (DC) quien votó en contra de la iniciativa manteniendo la postura que anunció semanas atrás.

“En este cuarto retiro tenemos un antes y un después, de haber negociado un IFE universal, negociación que además encabezó brillantemente -en ese momento- presidenta del Senado, Yasna Provoste, mi candidata presidencial”, dijo al momento de votar agregando: “yo voy a mantener mi postura, voy a rechazar este cuarto retiro porque todos los argumentos que he escuchado solo refuerzan mis argumentos”.

Su votación en contra del proyecto produjo que fuera blanco de críticas por parte de algunos senadores de oposición, incluida la candidata presidencial de su partido, la senadora Yasna Provoste, quien -entre otras cosas- sostuvo que “faltaron también los votos de la derecha que habían apoyado en ocasiones anteriores, pero obviamente también está quienes en sus propios argumentos daban a conocer que la ciudadanía se acercaba y les decía apoyen el cuarto retiro y cuando alguien hace una opción distinta claramente es no sintonizar con las demandas que hoy día tiene la ciudadanía”.

De hecho, desde la oposición ven el rechazo del proyecto como una derrota para la candidatura de Provoste -quien apoyó el proyecto- lo que podría afectar en su candidatura de cara a las elecciones del 21 de noviembre.

En ese sentido, la senadora Goic afirmó que ha recibido diversas amenazas, principalmente a través de redes sociales, por su voto frente al proyecto, las cuales ya ha denunciado en la Policía de Investigaciones.

“Puedo entender que frente a una decisión existan argumentos distintos, exista una crítica y una crítica fuerte muchas veces, incluso los insultos, uno sabe que es figura pública y está expuesta, pero lo que no se puede tolerar son las amenazas”, inicia Goic.

Y en esa línea aseguró que “cada una de las amenazas que he recibido, fundamentalmente a través de redes, las he denunciado a la PDI porque creo que en esto nosotros no podemos normalizar las amenazas. No puede ser que una persona que por opinar, como le parece en conciencia, tenga que enfrentar amenazas y que se tomen además, muchas veces, con liviandad a través de redes sociales”.

“Yo quiero señalar que yo tengo la ventaja de poder hacerlas a través de la PDI y que se investiguen, pero también me pongo en los zapatos de muchas personas que hoy día enfrentan esta situación, que cada vez más se da en las redes sociales. Nosotros no podemos normalizar las amenazas, no puede ser que alguien que piensa distinto no tenga la libertad para hacerlo y para expresarlo, que tenga que enfrentar el temor a la funa, el temor a la ola en las redes sociales, pero más allá de eso, situaciones de amenaza”, finalizó.

Con todo, el proyecto pasará a ser revisado por la Comisión Mixta quienes deberán redactar un informe que será votado por la Cámara de Diputados y Diputadas.

Dicha comisión estará integrada por 10 parlamentarios -5 diputados y 5 senadores-. Por el lado de la Cámara Baja estará Karol Cariola (PC), Osvaldo Urrutia (UDI), Gonzalo Fuenzalida (RN), Marcos Ilabaca (PS) y Marcelo Díaz (UNIR). Mientras que por la Cámara Alta estará Pedro Araya (IND), Alfonso de Urresti (PS), Luz Ebensperguer (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Francisco Huenchumilla (DC), quienes son parte de la Comisión de Constitución.