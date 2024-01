Senadores Chahuán y Girardi destacan nueva edición de Congreso Futuro: “Es muy importante que sea algo colaborativo”

Tras una jornada de seis días, este viernes la nueva edición de Congreso Futuro, el evento de divulgación de conocimiento, ciencia, tecnología y arte, llegó a su fin.

La actividad, organizada por el Senado y la Fundación Encuentros del Futuro (FEF), contó con los discursos de cierre del vicepresidente ejecutivo de FEF, Guido Girardi (PPD), y del presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, el senador Francisco Chahuán (RN), quienes valoraron el resultado del evento.

“Quisiéramos agradecer porque en esta semana aprendimos y fuimos capaces de construir y estar juntos (...) estuvimos en las 16 regiones, de Arica a Magallanes y también en el territorio Antártico chileno. Estuvimos descentralizando el acceso a la ciencia, tecnología, la innovación y el conocimiento”, señaló el senador Chahuán.

Además, a modo de proyección señaló que “desde el Congreso Nacional queremos sacar la primera ley que regule el uso de la inteligencia artificial”.

Por su parte, Girardi sostuvo que “es muy importante que el Congreso Futuro sea algo colaborativo y gratuito, en un mundo de guerras, de confrontación, de pandemias, de narcotráfico, en un mundo de desesperanza. En ese mundo, que pueda haber algo de esto, que es un espacio de encuentre que une, Francisco es de derecha, yo no soy de derecha. No sé lo que soy, pero sé que no soy de derecha, pero trabajamos juntos”, dijo en todo de broma.

Asimismo, el exparlamentario aseguró que desde mañana comienzan a trabajar en la nueva jornada del evento que se dará en 2025.