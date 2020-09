Senadores de oposición presentan proyecto para que personas con Covid voten en plebiscito y gobierno llama a que a días de la elección no se “inventen” iniciativas que “a lo mejor no va a resultar bien”

Luego de que el gobierno cerrara la puerta a que los pacientes con coronavirus puedan votar el día del plebiscito -situación que fue confirmada por el Servicio Electoral (Servel) ayer-, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, llamó a que a a pocos días de la elección “no inventemos algo que a lo mejor no va a resultar bien”.

Y es que este martes, senadores de oposición anunciaron que ingresarán un proyecto de ley para que las personas contagiadas, y sus contactos estrechos, puedan participar en el proceso eleccionario a través del sufragio por correo, opción que ya fue descartada por el Ejecutivo y el Servel en la última jornada.

La iniciativa de Ximena Rincón, Adriana Muñoz, Francisco Huenchumilla y Jorge Pizarro plantea que el Servel “deberá disponer un sistema de sufragio por correspondencia para las personas que, en razón de una medida sanitaria general o particular le impida absolutamente concurrir a sufragar el día de la convocatoria de plebiscito”.

Consultado si el Ejecutivo mantenía su postura en esta materia, Monckeberg contestó que no se trata de “cerrar o abrir la puerta a nadie”, y agregó que buscan que el plebiscito “sea seguro, participativo y vote la mayor cantidad de gente posible”. Esto último, “de la mano que el derecho a la salud y la vida que también están consagrados en la Constitución”.

“El Servel lo señalaba, expertos también lo señalaban, no es compatible con las votaciones en un local como el que conocemos en que participen personas contagiadas con personas que no están con ese contagio”.

En esta línea, reiteró -tal como lo hizo el ministro del Interior, Víctor Pérez, y el presidente del Servel, Patricio Santamaría, que el gobierno ya está trabajando en una serie de legislaciones que garanticen no sólo la participación de las personas contagiadas en los comicios del 2021, sino también de las personas privadas de libertad o pacientes hospitalizados, entre otros.

Sin embargo, reiteró que estas modificaciones no son viables de realizar este mes. “No creemos que sea recomendable -y el propio Servel así lo ha señalado el plebiscito- que a pocos días o semanas de llevar adelante un plebiscito empecemos a innovar e inventemos algo que no va a resultar bien ,y que si no resulta bien, lo más seguro es que no se diga que los parlamentarios fueran los responsables, sino se va a buscar a otros responsables”.