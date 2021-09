Servel anuncia el rechazo de candidaturas a Consejeros Regionales: 334 corresponden a Apruebo Dignidad y 225 a Chile Vamos

El pasado 23 de agosto se venció el plazo para declarar las candidaturas a Presidente de la República, Senadores, Diputados y Consejeros Regionales.

En ese sentido, durante la mañana de este sábado el Servicio Electoral (Servel) anunció la nómina de las candidaturas a Consejeros y Consejeras Regionales (Cores) que fueron aceptadas y aquellas que fueron rechazadas, esto de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre.

Según la información publicada, se presentaron un total de 3.703 candidaturas a Cores. De estas, 1.293 fueron rechazadas por el Servel en todo el territorio nacional, mientras que 2.410 fueron aceptadas en las 16 regiones del país. En el caso de la Región Metropolitana esta posee el 15,7% de las candidaturas rechazadas.

Entre algunas de las causas de porqué se rechazaron esas candidaturas se encuentra que las “candidaturas no fueron realizadas por uno o más partidos políticos integrantes del pacto”, también porque no fueron declaradas “conforme al artículo 3 de la Ley N°18.700″, porque la declaración jurada “no aparece suscrita ante notario o ante el oficial del registro civil”, y por estar afiliado a un partido pero no cumplir con los dos meses anteriores a la inscripción de la candidatura.

Con respecto a las candidaturas rechazadas, 334 corresponden a aspirantes a Cores del pacto Apruebo Dignidad, 225 a Chile Vamos y 199 a candidaturas del Partido Republicano. Estas listas concentran el 59% de las candidaturas rechazadas.

El rechazo a candidaturas parlamentarias

Pero los aspirantes a Cores no han sido los únicos que han sido blanco de cuestionamientos a sus candidaturas. El jueves de esta semana el Servel informó que 226 candidaturas para la Cámara de Diputados y 3 para el Senado fueron impugnadas y rechazadas.

Entre las candidaturas que se vieron afectadas, 96 correspondían a candidatos a diputados del pacto Apruebo Dignidad, mientras que 90 serían del Frente Social Cristiano -el que incluye al Partido Republicano-, todas ellas no cumplirían con los requisitos necesarios.

El hecho provocó reacciones desde los distintos partidos políticos que se vieron afectados. Así, el actual diputado, Pablo Vidal (NT) cuya candidatura fue impugnada, señaló que “parece evidente que hay algún error en la plataforma del Servel, puesto que se señala que hay dos documentos que no habrían sido cargados, cuando el propio Servel me envió un comprobante indicando que los documentos si fueron ingresados. Espero que esto sea correctamente resuelto en las próximas horas”.

Por su parte, desde el Partido Republicano, José Antonio Kast aseguró que “lamentamos la decisión injusta, antidemocrática y discriminatoria del Servel, que pretende responsabilizarnos a nosotros por un error gigantesco de ellos. Acudiremos al Tricel para revertir esta inaceptable resolución.

En tanto, desde el Servel anunciaron que durante los próximos días publicarán la resolución final, en su página web, sobre las candidaturas que fueron aceptadas y rechazadas.