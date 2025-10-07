SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Servel rechaza inscripción de Demócratas en Los Ríos y Los Lagos

El órgano electoral objetó la legalización del partido liderado por Ximena Rincón en dos de las tres regiones donde buscaba completar su constitución nacional. En ambos casos la colectividad alcanzó el número mínimo de militantes exigido por ley, pero algunas rúbricas fueron objetadas.

Rocío LatorrePor 
Rocío Latorre
16 SEPTIEMBRE 2025 SENADORA XIMENA RINCON JUNTO A PARLAMENTARIOS DEMOCRATAS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

A mediados de abril, cuando la senadora y líder de Demócratas, Ximena Rincón, aún figuraba como la abanderada de su colectividad, el Servicio Electoral (Servel) hizo una advertencia: si quería enfrentarse a una primaria con Evelyn Matthei -como se discutía en ese entonces- su partido debía contar con más de 35 mil militantes. O bien, estar constituido en todo el país.

Aunque esa última opción requería de menos firmas, los plazos la hacían inviable: la primaria legal debía estar inscrita el 29 de ese mes.

Y es que para que una tienda política pueda extenderse a todas las regiones del país, la ley dispone que el partido debe hacer una solicitud al director del Servel presentando las nuevas afiliaciones.

Luego, dentro de cinco días hábiles, el mandamás del organismo debe publicar dicha solicitud. Y contra esa petición existe el derecho de oposición por parte de cualquier otro partido político. Por eso, la misma normativa establece que cualquier requerimiento debe presentarse ante el director del organismo en un plazo máximo de 30 días hábiles.

Si ninguna colectividad se opone, el Servel dicta la resolución en que se declara al partido legalmente constituido en las regiones correspondientes. Aunque el trámite no termina ahí: el Servel, además, debe incluir a la colectividad en el registro de partidos.

Aunque la opción de primarias se diluyó rápidamente, el partido liderado por Rincón optó por seguir recolectando las rúbricas para constituirse en las tres regiones que le restaban: Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

A mediados de julio, de hecho, el senador Matías Walker anunció que ya habían logrado las firmas en las tres zonas.

Pero a inicios de septiembre el Servel resolvió rechazar la legalización en la XIV Región. ¿La razón? No se acreditó el mínimo de afiliados (500 firmas). La colectividad presentó 561 rúbricas entre fichas físicas y afiliaciones con Clave Única. Sin embargo, solo 487 de ellas cumplían con los requisitos legales.

En esa misma resolución se otorgaron dos meses de prórroga para subsanar dichos problemas.

El 22 de septiembre el Servel reportó la misma situación en la Región de Los Lagos. En el caso de dicha zona, el mínimo de afiliados está cifrado en 716 ciudadanos. Aunque Demócratas presentó 726 firmas, solo 705 fueron consideradas como válidas.

Entre quienes no cumplen con los requisitos hay diversas causas; por ejemplo, figurar como militante en otra colectividad. O ciudadanos con domicilio electoral en una región distinta.

Al igual que en Los Ríos, el Servel dispuso de un plazo de dos meses para solucionar los ripios en la inscripción.

En Magallanes, en cambio, el órgano electoral ya acogió la inscripción del partido de centro.

El secretario general, Carlos Maldonado, explica a La Tercera que “para ambas regiones estamos dentro de plazo y ya tenemos las firmas faltantes y más. Las ingresaremos ante el Servel este lunes 13″.

Más sobre:La Tercera PM

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Suseso detecta que 80 mil trabajadores del sector privado salieron del país mientras se encontraban con licencia médica

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla

Las cifras que destacó firma dueña de estaciones de servicio arrendadas a Aramco en el inicio de su proceso de venta

Quién era Kimberly Hébert Gregory, la actriz de varias series exitosas que falleció a sus 52 años

Superintendencia del Medio Ambiente tomó muestras en colegio de Quintero por reportes de nuevo episodio de contaminación

Acción de Entel trepa a máximos en más de 12 años en medio de negociaciones por activos de Telefónica

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

3.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 12 de octubre

Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 12 de octubre

Suseso detecta que 80 mil trabajadores del sector privado salieron del país mientras se encontraban con licencia médica
Chile

Suseso detecta que 80 mil trabajadores del sector privado salieron del país mientras se encontraban con licencia médica

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Superintendencia del Medio Ambiente tomó muestras en colegio de Quintero por reportes de nuevo episodio de contaminación

Las cifras que destacó firma dueña de estaciones de servicio arrendadas a Aramco en el inicio de su proceso de venta
Negocios

Las cifras que destacó firma dueña de estaciones de servicio arrendadas a Aramco en el inicio de su proceso de venta

Acción de Entel trepa a máximos en más de 12 años en medio de negociaciones por activos de Telefónica

Las ventas del primer día del Cyber Monday 2025 registran récord histórico y sube el gasto promedio

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla
Tendencias

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla

Quién era Kimberly Hébert Gregory, la actriz de varias series exitosas que falleció a sus 52 años

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad

Conor McGregor recibe una dura sanción por incumplir las normas antidopaje
El Deportivo

Conor McGregor recibe una dura sanción por incumplir las normas antidopaje

“Muchos sapos”: Arturo Vidal explota contra sus críticos tras dardos a Nicolás Córdova y Manuel Pellegrini

Dónde y a qué hora ver a Ucrania vs. España en el Mundial Sub 20

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest
Cultura y entretención

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest

Teatro ICTUS celebra 70 años de historia ininterrumpida en grande con actividades gratuitas

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje apostólico
Mundo

León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje apostólico

Trump suspende la estrategia diplomática con Venezuela y amenaza a Maduro con “furia y fuego”

Trump garantiza que EE.UU. hará “todo lo posible” para que Israel y Hamas cumplan con el acuerdo de paz si entra en vigor

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?