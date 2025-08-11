SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Si esa condición no se da, se hace muy difícil…”: Hirsch afirma que se complica lista única parlamentaria en el oficialismo

El presidente de Acción Humanista apuntó a la responsabilidad "del partido del Presidente de la República" y "del partido de la candidata presidencial". Desde el PS, Camilo Escalona sostuvo que "hay que ceder, ahora, en las próximas horas o mañana, pero el tiempo apremia".

Jorge ArellanoPor 
Jorge Arellano
Reunión de presidentes del oficialismo. (Archivo) JAVIER SALVO/ATON CHILE

Fue el presidente de Acción Humanista, el diputado Tomás Hirsch, quien puso la voz de alerta tras la reunión de los presidentes de los partidos oficialistas (más la DC) que aborda las negociaciones para la lista parlamentaria.

El parlamentario sostuvo que las conversaciones han sido “difíciles e intensas”.

Así explicó que “difíciles, porque creo que no todos han entendido que la necesaria unidad y lista única, debe incorporar las necesidades de cada partido para mantener su legalidad y de ese modo poder aportar en una futura coalición y un futuro gobierno”.

De esta manera, Hirsch fue más directo y si bien no apuntó a las pretensiones de un partido en particular señaló que “creo que sí hay una responsabilidad del partido del Presidente de la República, del partido de la candidata presidencial, de los que tú llamas los partidos grandes”.

“Creo que aquí ha hecho falta una mayor comprensión de que en una coalición todos somos necesarios, todos somos importantes (…) Acá necesitamos garantizar que todos los partidos puedan continuar siendo parte de la coalición y para eso que puedan mantener su legalidad”, agregó.

Consultado sobre si había una posibilidad de que no se materializara una lista única, Hirsch manifestó que: “Eso es posible (una sola lista) única y exclusivamente en la medida que todos los partidos tengamos los espacios para mantener nuestra legalidad. Lo hemos dicho siempre así“.

Si esa condición no se da, bueno, se hace muy difícil tener una lista. Lo que no está en duda por parte nuestra haya la situación que haya, el apoyo total y absoluto de Acción Humanista para nuestra candidata (Jeannette Jara), porque por lo demás fuimos el primer partido, aparte del suyo propio, en darle el total apoyo en su campaña en las primarias”.

A su vez, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, manifestó que las negociaciones son “alentadoras” y que “hay una base que hay que perfeccionar o corregir, pero que no existía y resolviendo las diferencias que se han producido, perfectamente podemos llegar a la lista única parlamentaria, para mí esa es la tarea esencial de estos días”.

Sin embargo, hizo un llamado: “Todos tenemos que ceder un poco más, no es mucho lo que falta. Yo creo que hay que ceder, ahora, en las próximas horas o mañana, pero el tiempo apremia”.

Más sobre:EleccionesParlametariasOficialismoPartido SocialistaJeannette JaraAcción Humanista

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Firma danesa presenta millonario proyecto de energía renovable para la Región de Antofagasta

Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

La Moneda acusa “campaña sucia” contra Boric y revela que el Presidente ya se sometió a un test de drogas de pelo

Tim Burton ante el regreso de la serie Merlina: “Yo nunca quería que mis padres visitaran mi escuela”

Eduardo Frei entre ellos: exmandatarios del Grupo Libertad y Democracia condenan el “cobarde magnicidio” de Miguel Uribe

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

5.
Undurraga y Guzmán, los últimos Evópoli de la Cámara, encuentran nueva bancada

Undurraga y Guzmán, los últimos Evópoli de la Cámara, encuentran nueva bancada

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Servicios

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”
Chile

Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”

La Moneda acusa “campaña sucia” contra Boric y revela que el Presidente ya se sometió a un test de drogas de pelo

Eduardo Frei entre ellos: exmandatarios del Grupo Libertad y Democracia condenan el “cobarde magnicidio” de Miguel Uribe

Codelco informa salida del gerente general de El Teniente, Andrés Music
Negocios

Codelco informa salida del gerente general de El Teniente, Andrés Music

Firma danesa presenta millonario proyecto de energía renovable para la Región de Antofagasta

SMA formula cargos a Minera Pacífico Sur por incumplimientos en proyecto Mina El Toqui

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años
Tendencias

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

Peligra el Rey: Felipe González denuncia reclamos e insultos de Arturo Vidal tras empate entre Everton y Colo Colo
El Deportivo

Peligra el Rey: Felipe González denuncia reclamos e insultos de Arturo Vidal tras empate entre Everton y Colo Colo

Federación rusa oficializa el amistoso de su selección nacional ante la Roja

Con polémica incluida: la federación española aprueba que el Villarreal y el Barcelona se enfrenten en Miami

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese
Cultura y entretención

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Tim Burton ante el regreso de la serie Merlina: “Yo nunca quería que mis padres visitaran mi escuela”

Sin alcohol, snacks saludables y 10 cajas de vestuario: el paso de Kylie Minogue por Chile

Muerte de Miguel Uribe Turbay aumenta presión sobre Gustavo Petro a menos de 10 meses de las elecciones en Colombia
Mundo

Muerte de Miguel Uribe Turbay aumenta presión sobre Gustavo Petro a menos de 10 meses de las elecciones en Colombia

Macron afirma que la ocupación de Gaza es un “desastre anunciado” de “una gravedad sin precedentes”

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?