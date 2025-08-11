“Si esa condición no se da, se hace muy difícil…”: Hirsch afirma que se complica lista única parlamentaria en el oficialismo

Fue el presidente de Acción Humanista, el diputado Tomás Hirsch, quien puso la voz de alerta tras la reunión de los presidentes de los partidos oficialistas (más la DC) que aborda las negociaciones para la lista parlamentaria.

El parlamentario sostuvo que las conversaciones han sido “difíciles e intensas”.

Así explicó que “difíciles, porque creo que no todos han entendido que la necesaria unidad y lista única, debe incorporar las necesidades de cada partido para mantener su legalidad y de ese modo poder aportar en una futura coalición y un futuro gobierno”.

De esta manera, Hirsch fue más directo y si bien no apuntó a las pretensiones de un partido en particular señaló que “ creo que sí hay una responsabilidad del partido del Presidente de la República, del partido de la candidata presidencial, de los que tú llamas los partidos grandes ”.

“Creo que aquí ha hecho falta una mayor comprensión de que en una coalición todos somos necesarios, todos somos importantes (…) Acá necesitamos garantizar que todos los partidos puedan continuar siendo parte de la coalición y para eso que puedan mantener su legalidad”, agregó.

Consultado sobre si había una posibilidad de que no se materializara una lista única, Hirsch manifestó que: “ Eso es posible (una sola lista) única y exclusivamente en la medida que todos los partidos tengamos los espacios para mantener nuestra legalidad. Lo hemos dicho siempre así “.

Si esa condición no se da, bueno, se hace muy difícil tener una lista. Lo que no está en duda por parte nuestra haya la situación que haya, el apoyo total y absoluto de Acción Humanista para nuestra candidata (Jeannette Jara), porque por lo demás fuimos el primer partido, aparte del suyo propio, en darle el total apoyo en su campaña en las primarias”.

A su vez, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, manifestó que las negociaciones son “alentadoras” y que “hay una base que hay que perfeccionar o corregir, pero que no existía y resolviendo las diferencias que se han producido, perfectamente podemos llegar a la lista única parlamentaria, para mí esa es la tarea esencial de estos días”.

Sin embargo, hizo un llamado: “Todos tenemos que ceder un poco más, no es mucho lo que falta. Yo creo que hay que ceder, ahora, en las próximas horas o mañana, pero el tiempo apremia”.