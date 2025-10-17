“Si tanto lo motiva defender a los operadores políticos ...”: republicanos sale a responder la arremetida de Boric

En medio del lanzamiento del pago de la deuda histórica de los profesores, en Estación Central, el Presidente Gabriel Boric arremetió en contra de republicanos.

En concreto, el Mandatario apuntó en contra de la tienda de José Antonio Kast por el concepto de “parásitos” del Estado y, además, por restarse de acuerdos en el Parlamento.

Esto, a propósito de la columna del asesor republicano Cristián Valenzuela, en la que apunta en contra de los funcionarios públicos.

“Aquí trabajan 40 profesores y profesoras. Esos 40 profesores y profesoras son funcionarios públicos. ¿Alguien podría decir que estos profesores y profesoras no están haciendo la pega? ¿Alguien podría decir que estos profesores no están construyendo un mejor barrio? ¿Alguien podría decir que estos profesores se están aprovechando del Estado? Yo creo que no y que tirar frases tan livianas es de una sinvergüenzura tremenda" , dijo el Presidente.

Al ser aludidos, los republicanos salieron a responder. Fue el líder de la colectividad, Arturo Squella, quien contestó la arremetida del Jefe de Estado.

“Yo le diría al Presidente que se concentre en hacer su trabajo, está lejos de ser el jefe de campaña de una candidatura presidencial, por de pronto si es que tanto lo motiva a defender a los operadores políticos, preocúpese de ver si que tuvieron que ver en los tremendos errores que le costaron a todos los chilenos un aumento totalmente injustificado en las cuentas de la luz”, lanzó el exdiputado.

Minutos más tarde, el candidato presidencial José Antonio Kast también le respondió al Mandatario.

“El Presidente Boric sigue operando como jefe de campaña de Jara y no se hace cargo de su fracasado gobierno. La cuenta de la luz subió por la incompetencia, la ineptitud y la inoperancia de los operadores políticos de su gobierno. Póngase a trabajar y no se meta en la campaña”, posteó Kast en su cuenta de X.