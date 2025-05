“Si valoran la gobernabilidad, que sellen un pacto con Demócratas y Amarillos”: republicanos emplaza a Chile Vamos por parlamentarias.

“Lento, pero seguro”. Así dicen han avanzado las negociaciones entre el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Social Cristiano (PSC) para las elecciones parlamentarias de fin de año.

Hace ya un mes que las tres colectividades anunciaron un preacuerdo denominado “Nueva derecha para cambiar Chile” y, de ahí en adelante, cada uno con sus representantes se han reunido al menos una vez por semana para seguir las conversaciones que si bien aseguran se mantienen en buenos términos, reiteran que el proceso es largo.

En ese contexto, unos de los factores que miran con atención son los pasos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) para conformar su pacto parlamentario.

Y es que saben que ellos son sus principales rivales para las parlamentarias y su apuesta es ganarles terreno en los comicios y ganar escaños que actualmente ocupa ese bloque.

Por lo mismo, en la colectividad quieren mostrar que como “nueva derecha” dan más garantías de gobernabilidad en contraste con Chile Vamos.

En este escenario, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró a La Tercera que “en republicanos, libertarios y socialcristianos avanzamos en ofrecerle a Chile una lista competitiva para el Parlamento, y la responsabilidad ahora la tiene Chile Vamos, de subir a su lista a Demócratas y Amarillos”.

Y agregó: “Si es cierto que valoran tanto la gobernabilidad desde su vereda, que sellen un pacto con Demócratas y Amarillos pasa a ser imprescindible”.

En republicanos la posibilidad de que la oposición vaya en más de dos listas es mirada con inquietud. Sin embargo, en Chile Vamos les cuestionan a ellos que la derecha esté dividida.

En el partido que lidera Squella saben que las negociaciones en esa coalición con Amarillos y Demócratas están cuesta arriba y, por lo mismo, buscan emplazarlos.

Y es que tanto en Chile Vamos como Demócratas reconocen que la posibilidad de competir juntos en la elección parlamentaria hoy se ve lejana.

Si bien ambas colectividades siguen sosteniendo reuniones, fuentes del partido liderado por Ximena Rincón recalcan que son varios los topes que mantienen las conversaciones sin avances sustantivos.

Amarillos, por su parte, ya definió competir con una lista propia.

De esa forma, pese a que algunos en Chile Vamos desdramatizan el tema y aseguran tienen hasta agosto para inscribir el pacto y cuadrar bien los cupos, dirigentes de Demócratas aseguran que lo más probable es que no se llegue a un acuerdo.

En ese partido los factores que preocupan son dos. Por una parte, acusan que -al igual que en las elecciones municipales- ha habido falta de generosidad por parte de Chile Vamos para entregar cupos parlamentarios.

En la colectividad el objetivo no solo es mantener los escaños con los que cuentan hoy día, sino también crecer en algunas zonas que consideran claves y, por lo mismo, esperan que se les facilite ese espacio.

En Chile Vamos, en todo caso, aseguran que las peticiones de Demócratas para hacerse parte del pacto parlamentario son mayores a las que habían estimado. Quienes han estado en las negociaciones, afirman que el tamaño de la cartilla de Demócratas se equipara al de un partido con una votación bien consolidada.

Así, en el peor de los casos, el partido compite de forma autónoma y Rincón llegaría a la papeleta de primera vuelta pues -advierten- está cerca de constituirse en las tres regiones del sur que le restan a la colectividad. En todo caso, en la coalición insisten en que no darán por desahuciada la conversación hasta el último minuto.

El tema programático es algo que también inquieta en Demócratas. En la tienda dan por hecho que alcanzar un acuerdo parlamentario con Chile Vamos significaría tener que bajar la candidatura presidencial de Rincón para respaldar a Evelyn Matthei. Esto -dicen- no es fácil y se tiene que dar con ciertas garantías.

Lo anterior, sobre todo por algunas posturas de la abanderada de Chile Vamos que han generado ruido en la colectividad. Entre ellas, la pena de muerte y así también sus polémicas declaraciones por el golpe de Estado de 1973.

En esa ocasión, la propia Rincón salió a criticar sus dichos, sin embargo, aseguró que no afectarían la conversación parlamentaria.

Lo cierto es que recalcan que esas diferencias podrían dificultar un eventual respaldo y, por lo mismo, reiteran que mientras no haya acuerdos claros en materia programática, no podrán avanzar en un acuerdo parlamentario.

Así, de hecho, lo reiteró Rincón en entrevista con La Tercera. “Si no somos capaces de construir una mirada compartida de los ejes programáticos donde la sostenibilidad y el crecimiento económico, la seguridad, el tema de la justicia y de la eficiencia estén en la conversación de quienes quieren liderar el país”, dijo.

Y agregó: “Si no somos capaces de construir una lista parlamentaria que le dé certezas a quien gobierna respecto de que vamos a impulsar esa agenda y no una agenda que al final no responde a la ciudadanía, vamos a ir a la primera vuelta y vamos a dar esa pelea”.