Sichel a Boric y Provoste: “Deberían dedicarse a ser candidatos, pero como quieren hacer las dos cosas van a tener que aguantar la discusión política sobre sus proyectos de ley”

Esta mañana, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió a las acusaciones de intervencionismo electoral que surgieron por parte de la oposición, en el marco de los dichos del ministro vocero gobierno, Jaime Bellolio.

El secretario de Estado criticó el proyecto de ley de indulto para detenidos durante el 18-O -que se tramita en el Congreso- y puso en duda un eventual gobierno del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Al respecto, durante una actividad de su campaña, el candidato oficialista aseguró que no se trata de intervencionismo, sino que de una discusión respecto a la labor legislativa tanto de Boric como de la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

“No es intervencionismo señores, es discutir sobre su labor legislativa que no deberían estar ejerciendo de manera legítima o de manera ética. Deberían dedicarse a ser candidatos, pero como quieren hacer las dos cosas van a tener que aguantar la discusión política sobre sus proyectos de ley”, sostuvo Sichel.

“Hay dos (proyectos de ley) que a mí por lo menos me avergüenzan en el momento que estamos viviendo en Chile. Uno que nacionaliza los fondos de AFP y que no lo han retirado, y otro sobre el indulto. Creo que ambos están generando más violencia en el país”, agregó.

En esa línea, emplazó a ambos candidatos, Boric y Provoste, a renunciar a sus cargos de parlamentarios. “Pídanse permiso a goce de sueldo y así no hablamos de los proyectos de ley que ellos presentan. Los ministros tienen todo el derecho en su calidad de ministro a discutir el proyecto de ley de indulto o ¿se creen inmunes y creen que pueden presentar proyectos de ley y nadie puede discutírselos? La única forma de evitar ese debate es que ellos dejen su cargo hoy día, un mes antes de las campañas”.

El pasado sábado, Jaime Bellolio señaló que, en caso de que el diputado de Convergencia Social llegase a ganar las elecciones presidenciales, “está en riesgo que este clima de violencia siga en ascenso, que se siga justificando todo tipo de violencia y que ya no sean cosas las que se destruyan, sino que sean personas”.

También, se refirió al proyecto de indulto general apoyado por Boric e impulsado por Provoste, y aseguró que “al gobierno no le corresponde hacer el trabajo de otro poder del Estado. Las personas que están en prisión preventiva o fueron condenadas es porque la justicia lo determinó. Querer hacer un indulto a aquellos que ya fueron condenados, significa que van en contra de lo que la Justicia ya sancionó”.

Las afirmaciones del ministro vocero de gobierno fueron criticadas por el diputado del Frente Amplio, Marcelo Díaz, quien también anunció la presentación de un requerimiento ante Contraloría por intervencionismo electoral.

“Me parece vergonzoso, incluso hasta patética la conducta que está teniendo del gobierno de intervenir permanentemente a través de sus ministros y subsecretarios en la elección presidencial”, señaló el parlamentario.

Y complementó asegurando que “el gobierno puede tener a sus candidatos, sin duda los tiene, Kast y Sichel, pero lo que no puede hacer, porque le está prohibido por ley, es intervenir en la elección presidencial, eso atenta contra las reglas de probidad. Aunque en realidad no me extraña tratándose de un gobierno cuyo presidente está siendo investigado precisamente por delitos contra la probidad y al mismo tiempo acusado constitucionalmente por los mismos hechos”.

“Vamos a presentar un requerimiento a Contraloría para que ponga fin a esta intervención constate del Gobierno en la elección presidencial porque francamente es otra forma de ofender a chilenas y chilenos”, cerró el diputado por el Distrito 7.