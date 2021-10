Sichel asegura que “hoy día no están las condiciones” para apoyar a J.A Kast en un balotaje si el republicano pasara a segunda vuelta

“Han sido días duros. Hemos visto cómo el país se polariza cada día más. Cómo algunos, con el populismo, tratan de ganar votos”, señaló el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, a principios de esta semana luego de que se divulgaran los resultados de la encuesta Pulso Ciudadano.

En dicha consulta, a la pregunta ¿por quién votaría si las elecciones fueran este domingo? el abanderado y líder del partido Republicano, José Antonio Kast, logró desplazar -por primera vez- al expresidente del BancoEstado. De esa manera, Kast obtuvo un 14% -quedando en segundo lugar después de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), quien obtuvo el 19,8%- y en tercer lugar Sichel, con el 12,5%

No fue el único sondeo que favoreció a Kast, la encuesta Cadem arrojó que el republicano subió de 13% a 15% y Sichel bajó de 17% a 12%.

En ese contexto, el exministro de Desarrollo Social fue consultado esta mañana -en el matinal Bienvenidos de Canal 13- sobre la eventualidad de que Kast pudiera pasar al balotaje en la elección de noviembre próximo, y si es que le daría su apoyo al candidato republicano en segunda vuelta.

“Yo creo que tiene que haber mínimos de tolerancia y protección de la democracia, mínimos comunes que tienen que haber para apoyarlo (...) si no hay mínimos comunes, no”, comenzó diciendo el candidato del oficialismo.

Continúo asegurando que “los apoyos nunca se definen gratuitamente. Yo espero un mínimo de tolerancia, de condena a la xenofobia...hoy día no están construidos” y añadió: “si creyera que somos iguales habríamos participado en las mismas primarias, no somos iguales. Espero que esos mínimos se construyan, lo digo abiertamente, pero no están, hoy día no están”.

Finalmente recalcó, sobre un eventual escenario de Kast en segunda vuelta y su apoyo a este, que “hoy día no están las condiciones en lo básico para mí, que son super importantes (...) él decidió un camino propio, solo, con su proyecto, con su partido y por lo tanto esa diferencia no se resuelve simplemente, por decir hoy día, sino que obviamente por alguna razón él no decidió un proyecto colectivo sino un proyecto individual”.

Sichel sobre retiro del primer 10%: “Probablemente no lo habría retirado”

Durante esta jornada se comenzará a discutir en el Senado el proyecto del cuarto retiro de los fondos previsionales, iniciativa que ya fue aprobada -el martes de la semana pasada con 94 votos a favor- en la Cámara baja.

En ese ambiente, el candidato de Chile Podemos Más reconoció haber retirado el primer 10% de los fondos de pensiones aludiendo a que quería trasladar el dinero de ese retiro a su APV para tener una mejor pensión a futuro.

Esta mañana se volvió a tocar este tema y Sichel confesó: “hoy día viendo que soy candidato presidencial, probablemente no lo habría retirado”.

Y agregó que “en ese minuto iba saliendo de ministro, por lo tanto no tenía la capacidad de discernir donde iba a terminar mi vida política y sí, insisto, tenía la misma inseguridad que tienen muchos chilenos de proteger mis ahorros porque eran fruto, en este caso, de mis propias pegas con el esfuerzo personal”.