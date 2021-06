Sichel sobre Jadue: “Ha transformado la política en un circo de violencia, de fricción y de ataques permanentes”

“Si me haces elegir de los dos, al menos Gabriel Boric es alguien que conversa”, respondió Sebastián Sichel ante la pregunta: ¿Jadue o Boric? Sin bien el candidato independiente afirmó que “todos esos proyectos son de una izquierda más extrema, que son muy diferentes a los míos. Yo tengo un proyecto de sociedad que quiero encabezar, que defiende la libertad ante todo y la justicia, y que cree que son compatibles. (...) por eso soy una persona de centro y creo que esas son posiciones extremas”.

En esa misma línea, se refirió al candidato del PC, Daniel Jadue, y aseguró -en una entrevista en Meganoticias- que “ha transformado la política en un circo de violencia, de fricción, de ataques permanentes, de caricaturas que nos hacen muy mal y creo que tenemos un problema más de fondo que nos puede llevar a un mal destino final en el país que queremos”.

Por otro lado, también profundizó en algunos ejes de su programa -como el fortalecimiento para el sector emprendedor y el combate en contra del narcotráfico- y se refirió al matrimonio igualitario y la adopción homoparental. “Tenemos más niños esperando a ser adoptados que gente disponible para adoptarlos. (…) prefiero mil veces, y creo que es igualmente justo, que una pareja críe a su hijo y me da lo mismo si son del mismo sexo o de distinto sexo”, afirmó.

Respecto a las medidas sanitarias que se han tomado desde el Gobierno, declaró estar a favor de la apertura de los colegios. “Por favor, colegios abiertos urgentemente. (...) ¿por qué puede atender un almacén y no un colegio? ¿Por qué puede atender un supermercado que vas con permiso y no un colegio?”, sostuvo. Sin embargo, insistió en su postura en contra de las restricciones horarias nocturnas, “terminemos con el toque de queda ya, no hay ninguna justificación que en Isla de Pascua estén en toque de queda, que en el norte que están en Fase 2 estén en toque de queda”.

Asimismo, aseguró que las medidas sanitarias deberían implementarse con una visión local según las necesidades de cada sector regional: “Cambiemos la irracionalidad del centralismo que le dice a la zona sur que tiene que atender en Fase 2 en terrazas cuando llueve, o le dice a la zona norte que los permisos se desplazamiento duran dos horas cuando ir de Colchane a Huara no llegas nunca, no alcanzas a ir y volver en dos horas. Dejemos que las decisiones sanitarias se tomen a nivel local y no a nivel central”, concluyó.