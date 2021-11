Sichel sobre tiroteos en ruta Cañete-Tirúa que dejó dos muertos y tres heridos :”Lo que pasó ayer solo determina la necesidad de mantener el Estado de Excepción”

Este miércoles el Gobierno confirmó dos muertos y tres heridos en la Región del Biobío tras los enfrentamientos registrados entre desconocidos y funcionarios de Carabineros y la Armada, en concreto en la ruta que une las comunas de Cañete y Tirúa.

El abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió a esta situación en Radio Universo, por llamada telefónica desde su casa, y comenzó diciendo: “Cuando se empieza a normalizar emboscadas, que hay fusiles, que hay gente que está armada y que no tiene las facultades ni el Estado de Derecho le permite tener armas tenemos un problema grave, y yo en esto he sido majadero, yo creo que hay terrorismo”.

Luego agregó que “si aceptamos que alguien puede tener fusiles o M16 y amenazar al Estado y no asumimos que tenemos terrorismo tenemos un problema grave, para mi hay terrorismo y creo que lo que tenemos que hacer es combatirlo con toda la fuerza legítima del Estado respetando el Estado de Derecho y, por lo tanto, todo el respaldo a las FFAA y Carabineros cuando combaten estas emboscadas (...) Obviamente lo que está ahora por medirse y probarse es si la forma de repeler estas emboscadas fue en el marco del Estado de Derecho y usando los protocolos legítimos del Estado”.

Además, el expresidente del BancoEstado apuntó al Estado de Excepción, justo dos días después de que el presidente Sebastián Piñera solicitara al Congreso extender su vigencia en la Macrozona Sur por los hechos de violencia.

“Lo que pasó ayer solo determina la necesidad de mantener el Estado de Excepción. Cuando tu tienes civiles armados con fusiles, con M16 que hacen emboscadas al autoridades legítimas o a las fuerzas militares legítimas tienes un problema (...) esto solo ratifica la necesidad del Estado de Emergencia, obviamente hay que investigar las circunstancias en que cometieron estos hechos, si hubo abuso o no”, añadió.

También apuntó a las instituciones de orden y seguridad: “(lo ocurrido ayer) demuestra la necesidad de que las FF.AA, que Carabineros ayuden en el control del territorio y terminen repeliendo a estas emboscadas es esencial, sino dejamos a los ciudadanos abandonados”.

Otro de los temas que abordó dice relación con el coronavirus, esto porque la tarde de este miércoles el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, publicó -a eso de las 18:00 horas- en su cuenta de Twitter que había dado positivo en su examen PCR, el que se realizó luego de que la noche del martes anunciara que presentaba síntomas asociados al Covid-19.

“Quizás ya se enteraron, hoy día después de haber tenido síntomas, un poco de fiebre, me entregaron el resultado de un PCR que me hice a primera hora y desgraciadamente salió positivo, así que estoy con el bicho, pero voy a cumplir de manera muy responsable todos los protocolos de la Seremi y quiero pedirles a todos con quien fuimos contacto estrecho: estamos haciendo una lista muy rigurosa de los últimos días, que sigan todas las medidas necesarias, todo lo que indica la autoridad sanitaria, porque en estos momentos que nos puede tocar a cualquiera, tenemos que ser ultra responsables”, dijo Boric.

Por ese motivo los candidatos Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), Marco Enríquez-Ominami (Progresista) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) se realizaron un test PCR durante la jornada de ayer, y a pesar de que en todos los casos el resultado fue negativo, se encuentran realizando una cuarentena preventiva por ser contacto estrecho del diputado debido a su participación en debates.

En ese contexto, la senadora de Atacama emplazó al parlamentario de Convergencia Social: “Me tomé mi examen de PCR y ya me tuvieron los resultados. (...) Aquí está, negativo. Gabriel, sería bueno que subieras tu resultado pronto, porque nos tienes ahí a todos con las actividades sin poder iniciar, sin saber cómo han sido tus resultados”.

El abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió a esta situación en Radio Universo, por llamada telefónica desde su casa, y comenzó diciendo que “ayer me llamó la Seremi, voy a ser bien transparente, me había quedado dormido, y me mandó un WhatsApp explicándome algunas cosas, pero tengo claro que son siete días”, refiriéndose al periodo de cuarentena y que entre el domingo y el lunes se realizará otro PCR.

Respecto al emplazamiento realizado por Provoste a Boric, señaló: “Yo confío plenamente que Gabriel se sentía mal y supongo que se demoró lo que se tiene que demorar el examen, lo demás es tratar de sacar pequeñas ventajas políticas cuando creo que al final es medio ridículo”.

En esa línea añadió que “Yasna Provoste va a tener que en algún minuto ser oposición o gobierno frente a Gabriel Boric o frente a mi y creo que ella en particular tiene esta forma media humana de atacar siempre en lo humano al que está al frente (...) la senadora Provoste siempre hace eso, me tocó a mi cuando mintió con el tema del lobby al gas, estoy acostumbrado a que ella tiene estas formas medias insidiosas de atacar a otros que no es la mía”.

Finalmente recalcó: “con ellos tengo diferencias políticas, programáticas, humanas creo que todos están ahí con buenas intenciones para tratar de hacerle bien al país y no van a estar mintiendo, engañando, guardando el PCR, no es por lo menos como yo veo al que es adversario mío en política (...) ella tiende a hacer eso, a las mentiras, a tratar de dañar la cualidad humana del que está al frente”.