Siches por participación de Boric en Bad Boys: “Nuestro candidato tendría que ir, pero me siento responsable de exponerlo en una encerrona”

Cuando restan 13 días para la segunda vuelta programada para el 19 de diciembre, los candidatos presidenciales (José Antonio Kast, Frente Social Cristiano, y Gabriel Boric de Apruebo Dignidad) y sus equipos de campaña se han desplegado por distintas partes del país, en diversas actividades, con el objetivo de sumar todos los apoyos posibles de cara al balotaje.

En ese marco, y luego de que el pasado 21 de noviembre el candidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se posicionara en el tercer lugar de los comicios, ambos aspirantes al sillón presidencial fueron invitados al programa “Bad Boys” que conduce Parisi con la finalidad de que aquellas personas que votaron por él, en la primera vuelta, puedan decidir a quién le entregarán su voto en dos semanas más.

Si bien Kast concretó la cita la noche de este domingo -donde se refirió a la deuda por pensión alimenticia de Parisi, la extensión de la edad de jubilación, la migración, entre otras cosas- la participación del parlamentario frenteamplista para este viernes aún está en “evaluación”, argumentando una supuesta reunión entre Kast y Parisi cuando el republicano fue a Estados Unidos.

Sobre este punto, esta mañana Izkia Siches, jefa de campaña del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, conversó con CNN Chile y mencionó que su preocupación apunta a que “hay algunos rumores de pasillo donde se señala que el excandidato Franco Parisi ya habría llegado a una suerte de acuerdos y negociaciones en materia de ministerios de embajadas con el candidato José Antonio Kast. Eso me preocupa porque no quiero que nuestro candidato vaya a una encerrona”.

Tras manifestar su preocupación, señaló que le parece relevante poder conversar con el electorado que votó por el líder del PDG y que, en esa actividad, “nuestro candidato -en el caso de participar- tiene que ser muy claro en las labores de corresponsabilidad y no podemos validar algunas problemáticas que finalmente pueden ser una señal para todas aquellas mujeres que nos sentimos tan representadas por el proyecto de Gabriel”, refiriéndose a la deuda por pensión alimenticia de Parisi.

Finalmente recalcó que “ojalá que el excandidato no esté armando una encerrona”, que le preguntaría -en su calidad de jefa de campaña- si es que la participación en Bad Boys no será una actividad de riesgo de exposición y será un ‘debate fraterno’. “A mi parece que nuestro candidato tendría que ir pero sin duda, como jefa de campaña, también me siento responsable de exponer a Gabriel Boric a una encerrona”, concluyó.

Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC) también se refirió esta mañana a la eventual participación del candidato de Apruebo Dignidad en el programa organizado por Parisi.

Durante el lanzamiento de la plataforma “Mujeres por la Democracia”, la parlamentaria aseguró que, junto a otras mujeres de la oposición, tienen “observaciones y aprehensiones respecto de la participación en un programa” con el exabanderado del PDG, pero insistió en que “la decisión finalmente de asistir o no asistir a una entrevista es algo que toma él (Gabriel Boric) y su equipo”.

Sin embargo, puntualizó en que, independiente de si Boric acepta participar del encuentro telemático, su asistencia no significa que “esté justificando de ninguna manera lo que ha hecho Franco Parisi respecto del no pago de la pensión alimenticia”.

Además, remarcó que “una cosa son los votantes, las personas que votaron por Parisi -que no son responsables de que él no haya pagado la pensión alimenticia- y otra cosa distinta es la responsabilidad de Franco Parisi”.

Cariola, también, aprovechó la instancia para abordar la participación del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, en el programa de Parisi.

En el encuentro que se concretó el domingo por la noche, según declaró la diputada reelecta, el líder de Republicanos “intentó relativizar el no pago de las pensiones alimenticias”, lo que significa una “falta de respeto para los niños, niñas y adolescentes, pero en particular también con las mujeres de nuestro país”.

El líder de Republicanos se refirió esta mañana a la situación de Boric y su asistencia a Bad Boys. En ese sentido sostuvo que “el llamado es a debatir en conjunto, ojalá encontrarnos en los programas, pero también que él asista a los programas a los cuales es invitado”.

“Los dos fuimos invitados por el Partido de la Gente. Nosotros ayer tuvimos una gran sintonía y puedo decir que fue un trato muy respetuoso y que ellos se comprometieron a tener el mismo trato con cualquier candidato que entrevisten. Espero que Gabriel Boric se presente a ese programa”, puntualizó Kast.