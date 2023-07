Sin Schalper en el camino, Chahuán en duda y dos senadores que se asoman como opción: las inciertas elecciones internas de RN

Tras el anuncio de no repostulación del secretario general Diego Schalper, desde esa facción del partido aún no encuentran un rostro que pueda liderar la opción de suceder a Francisco Chahuán, en contraste con la senadora Paulina Núñez, quien ya tiene su mesa casi resuelta. En medio de la búsqueda, algunos militantes sugieren impulsar a los parlamentarios Rodrigo Galilea y José García Ruminot, mientras que asomó el nombre del exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, opción que no prosperó.