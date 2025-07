“Son lamentables las razones que se han dado para justificar el apoyo a Jara”: senador Walker tras definición presidencial de la DC

El senador y vicepresidente de Demócratas, Matías Walker, reprochó la decisión de la Democracia Cristiana, su expartido, de apoyar la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC).

“Me da mucha pena lo que está ocurriendo con la Democracia Cristiana porque es nuestro partido toda la vida, es el partido que fundó mi abuelo con el presidente Eduardo Frei Montalva y tantos otros”, lamentó el exfalangista en conversación con Tele13 Radio.

“Creo que es una decisión que ratifica lo acertada que fue la decisión de renunciar a la DC en 2022 cuando se adoptó otra decisión contradictoria que era apoyar el Apruebo”, continuó.

Dicho eso, afirmó: “Estoy seguro que no va a ser seguida por el electorado democrático cristiano y me da mucha pena porque es una decisión que no guarda ninguna relación con lo que es la doctrina y la historia de la DC”.

En esa misma línea, lanzó: “Encuentro lamentable las razones que se han dado para justificar el apoyo. O sea cuando yo escucho al senador Huenchumilla, a mi colega que asumió la presidencia de la Democracia Cristiana, decir que el comunismo ha cambiado, que ya no hay comunismo en el mundo porque ahora hay un comunismo que es capitalista, yo digo que estamos hablando de regímenes de partido único, esta semana se cumple un año del fraude Maduro en Venezuela”.

“Entonces creo que la decisión y las razones que se han intentado esgrimir para justificarla son lamentables“, reiteró el senador.