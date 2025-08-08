Sondeo Descifra: 32% cree que ME-O le quita votos a Jara y 39% que Parisi a Matthei

Uno ya ha sido proclamado por su colectividad y el otro dice tener los patrocinios necesarios para inscribirse y competir de manera independiente. Franco Parisi y Marco Enríquez-Ominami (ME-O), respectivamente, estarán en la papeleta de las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre y Descifra -una alianza estratégica entre Copesa y Artol- se enfocó en ellos para su última entrega del “Termómetro político”.

Así el sondeo preguntó sobre cuatro aspectos de las candidaturas de ambos para conocer lo que las personas piensan respecto de su posible impacto.

De esta manera, sobre Enríquez-Ominami ante la afirmación “es una candidatura competitiva con posibilidades de pasar a segunda vuelta” , el 81% está en desacuerdo; 10% dijo estar de acuerdo y 9% “no sabe o no responde”.

Mientras que ante el enunciado “es una propuesta que aporta algo nuevo respecto de la oferta actual” , el 73% dijo estar en desacuerdo; 16% dijo estar de acuerdo; 11% dijo no saber o no responder.

Frente al enunciado: “Si no llega a segunda vuelta le dará su apoyo a Jeannette Jara si ella pasa” , 44% dijo estar en desacuerdo, 43% dijo estar de acuerdo y 13% no sabe y no responde.

Finalmente, ante la pregunta: ¿A cuál de los siguientes candidatos piensa que le puede quitar más votos Marco Enríquez-Ominami? Un 34% sostuvo que a ninguno; 32% dijo que a Jeannette Jara; 11% dijo que Evelyn Matthei; 10% dijo que a Evelyn Matthei; 7% dijo que a Johannes Kaiser y 6% no sabe y no responde.

En tanto, respecto de Franco Parisi (PDG) ante la afirmación “es una candidatura competitiva con posibilidades de pasar a segunda vuelta” , un 68% está en desacuerdo; 26% está de acuerdo y un 6% no sabe o no responde.

Respecto de la afirmación: “una propuesta que aporta algo nuevo respecto de la oferta actual” un 63% dijo estar en desacuerdo; 31% de acuerdo y un 6% no sabe no responde.

Ante el enunciado: “Si no llega a segunda vuelta le dará su apoyo al candidato de derecha que pase” el 60% de acuerdo; el 25% está en desacuerdo y un 15% no sabe o no responde.

Finalmente, ante la pregunta: ¿A cuál de los siguientes candidatos piensa que le puede quitar más votos Franco Parisi? Un 39% dijo que a Evelyn Matthei; un 17% dijo que a José Antonio Kast; un 14% dijo que a Jeannette Jara; un 13% dijo que a Johannes Kaiser; un 12% ninguno; y un 5% no sabe no responde.

Ficha técnica

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

Instrumento: 4 preguntas cerradas.

Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

Tiempo de aplicación: 4 minutos promedio.

Fecha de ejecución: 5 al 6 de agosto.

Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 1.517 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 2,5% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.