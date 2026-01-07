Squella afirma que “suena raro” el término negociación para conversaciones con el PNL sobre formar parte del futuro gobierno

El presidente del Partido Republicano y senador electo, Arturo Squella, se refirió al término con el que se ha calificado la situación con el Partido Nacional Libertario (PNL), apuntando que hablar del término negociación “suena raro”.

En T13 Radio, el timonel de partido conversó de la posibilidad de que la colectividad del diputado Johannes Kaiser forme parte del gobierno, y de las conversaciones que se han dado en torno a ello.

“Suena raro la palabra negociación. Uno la deja pasar porque es como que yo te doy y tú me das. No, es como que fuera una transacción. Y no hay nada más lejos de eso ”, explicó Squella.

Añadiendo que “porque en el espíritu de, no solo Johannes Kaiser, el presidente, sino que en prácticamente todas las personas con las que me ha tocado interactuar, e interactuamos bastante. (...) Muchos de ellos eran parte del Partido Republicano. Hay un verdadero espíritu de colaborar y de estar lo más disponible o de la mejor forma disponible para sacar adelante esta tarea”.

“ Yo no creo que haya sido con mala intención de alguien el poner ese verbo. Pero no tengo ninguna duda que en el grueso, en lo sustantivo, en lo estructural, estamos muy en línea”, planteó.

Respecto a la posibilidad de que el PNL forme parte del gobierno, señaló que “me da la impresión (que sí), por las conversaciones que hemos tenido, y acá tú tienes un buen ejemplo de cómo uno empieza a asumir un rol más de partido político que de contraparte de los otros partidos. Eso ha sido una buena prueba esa. Uno puede colaborar porque conoce mucho más individualmente a ambas partes, entonces colaboramos ”.

Mientras que, en torno a los nombres del gabinete ministerial, señaló que “hay que ser cuidadoso con los nombres”.