Squella desescala polémica por dichos sobre Jaime Guzmán y destaca que “sin ninguna duda” necesitan a Chile Vamos para gobernar

Las grietas en la relación entre el Partido Republicano y la candidatura de Evelyn Matthei (UDI) se ensancharon tras los dichos de la secretaria general republicana, Ruth Hurtado, quien dijo que Jaime Guzmán apoyaría a José Antonio Kast.

Sacar al debate electoral a la figura del fundador del gremialismo molestó en Suecia 286, y lejos de retroceder en sus dichos, la diputada Hurtado acusó a la UDI de victimizarse.

Para desescalar la polémica, este viernes, en conversación con radio Universo, el timonel republicano Arturo Squella defendió que existe un buen vínculo con la alianza de derecha.

“Al frente tenemos la continuidad del gobierno actual. A esta altura la mayoría de los chilenos tiene una muy mala o mala evaluación de lo que ha sido el gobierno de Gabriel Boric. En el fondo, nos estamos jugando eso en treinta días más. Ni la UDI, ni republicanos, ni nadie que esté en la oposición se pierde. Que de repente en el ambiente electoral uno se le salga alguna palabra que confunde y se conteste de otra manera. Está bien, pero para los temas importantes no nos vamos a quedar en eso”, planteó.

En ese sentido, remarcó la importancia de mantener la unión en la oposicón en el caso de que uno de sus candidatos presidenciales llegue a La Moneda.

“En ningún caso que alguien se pase el rollo que nosotros creemos que las podemos hacer todas. Vamos a convocar a las mejores personas si es que ganamos la elección, en eso tú crees que alguien va a taimarse y decir tú dijiste tal cosa en la campaña. Para nada. Lo de Jaime Guzmán, evidentemente que fue un impasse “, sostuvo el líder de la tienda.

Squella destacó que “sin ninguna duda” el Partido Republicano necesita a Chile Vamos para gobernar en una eventual victoria de Kast. “Lo hemos dicho en todas las oportunidades. Afortunadamente los partidos políticos no son dueños de las personas, pero hay muchas personas que incluso siendo dirigentes de partidos políticos tienen una tremenda experiencia en gobiernos anteriores, sería de una soberbia tremenda pensar que los talentos están todos radicados en el Partido Republicano", recalcó.