Squella dice que el gobierno “debería estar agradecido” por no mezclar el “análisis negativo” de los gobiernos de Bachelet con su candidatura a la ONU

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó el patrocinio del gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU.

Y es que, cuando el Presidente Gabriel Boric dio a conocer la noticia, el abanderado republicano José Antonio Kast si bien dejó en suspenso su definición sobre el tema, salió a reprochar la forma en que se tomó la decisión, ya que, a su juicio, el Mandatario debió haber considerado la opinión de los aspirantes a sucederlo en La Moneda.

Lo mismo señaló esta jornada Squella en conversación con CNN Radio. “El Presidente está en su derecho de promover la candidatura que corresponda, pero yo creo que habría sido una buena idea quizás aguantarse un poco, que no la acompañara necesariamente en esta gira, y conversar con algunas de las candidaturas que probablemente, o que tienen mayores expectativas de suceder como Jefe de Estado”. aseveró.

Eso, con el fin de analizar “cuál es el costo desde el punto de vista económico, que no es menor, y las consecuencias a nivel internacional que tiene una candidatura Michel Bachelet”.

Dicho eso, Squella desdramatizó la crítica del senador Iván Moreira (UDI) quien acusó a republicanos de tener una mezquindad ideológica en la situación.

“Al revés, yo creo que el gobierno tiene que estar bastante agradecido de cómo, en el fondo, no se mezcló el análisis muy negativo que tenemos de lo que fueron los gobiernos de Michelle Bachelet en este debate , mientras estaban en Nueva York, porque perfectamente podríamos haber estado recordando cada una de las políticas públicas que han hundido nuestro país y preferimos guardar silencio en eso, simplemente diciendo que tenemos una distancia en el plano de las ideas, pero que no nos pronunciamos respecto de su eventual candidatura en la ONU”, aseguró.

Consultado sobre cuándo se tomará esa definición, el timonel de republicanos respondió: “Cuando ganemos la elección presidencial”.