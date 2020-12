Subsecretario Galli: “Frente a un delito flagrante o solicitud de auxilio, el carabinero no puede estar midiendo el riesgo de persecución penal”

“Frente a un delito flagrante o una solicitud de auxilio, el carabinero no puede estar midiendo el riesgo de persecución penal, porque en esto lo que vamos a hacer es inhibir el actuar policial y del Estado, dejando en indefensión a los ciudadanos”, aseguró este miércoles el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

Las palabras del subsecretario se enmarcaron en su participación en la Comisión de Seguridad Pública del Senado. En la instancia, se está revisando el proyecto de ley -en primer tramite constitucional- que busca modificar el Código Penal y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de las Fuerzas de Orden y Seguridad, y de Gendarmería.

Galli indicó que, entre otros puntos, la iniciativa “pretende actualizar la normativa trasladando los delitos de la justicia militar a la civil”. Y en relación al uso de la fuerza, advirtió sobre el problema que puede generar “una falta de ordenamiento jurídico claro”.

“Si no están claras las normas de cuándo debe proceder, lo más probable es que el carabinero no proceda. Y más todavía cuando se producen resoluciones de los tribunales que hacen inentendible el procedimiento policial”, aseguró.

En ese sentido, señaló que “hay que poner límites claros” sobre el uso de la fuerza, “pero lo que no puede ocurrir es que un carabinero, un funcionario de la PDI o gendarme no sepa en qué ocasión o bajo qué condiciones puede hacer uso de su arma de fuego o, en el peor de los casos, asuma que debe ser extremadamente conservador en el uso de la fuerza. Ahí hay un costo oculto, que es que cuando se es extremadamente conservador, el riesgo se puede ver concretado no en perjuicio de las policías sino que de la ciudadanía”.

Agregando que se podría hacer una distinción del procedimiento policial frente a delitos flagrantes y frente al control del orden público.

Respecto a este último punto, Galli recalcó que “ahí sí tenemos que ser más conservadores en el uso de la fuerza. En el contexto de manifestaciones, hay que ser más conservador (...), pero frente a un delito flagrante o una solicitud de auxilio, el carabinero no puede estar midiendo el riesgo de su persecución penal, porque en esto lo que vamos a hacer es inhibir el actuar policial y del Estado, y dejar en indefensión a los ciudadanos”.

Minutos antes de la intervención del subsecretario del Interior, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, también aludió al tema.

General director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en la comisión de Seguridad Pública del Senado.

“Lo que necesitamos hoy son normas legales que apoyen claramente la labor de personal de Carabineros, PDI y Gendarmería, de tal forma que cuando sean atacados, lesionados gravemente o agredidos y deban usar los medios que el Estado les ha proporcionado para poder cumplir con su función -tanto para la defensa propia, de un tercero o el restablecimiento del orden público-, no terminen siendo imputados como autores de delitos o como un peligro para la sociedad”, dijo en la instancia.

Yáñez agregó que “en el último tiempo pareciera ser que cada vez que los carabineros han tenido que intervenir en el ejercicio de sus funciones, terminan siendo imputados, terminan siendo formalizados y algunos de ellos terminan con medidas cautelares”.