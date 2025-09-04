Supuesta “red de bots”: UDI reafirma postura de no judicializar la cruzada electoral por eventuales ataques a Matthei

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió la mañana de este jueves a la supuesta “red de bots” revelada en un reportaje televisivo, a la que se apunta por eventuales ataques a la candidata de su sector, Evelyn Matthei, y a la abanderada oficialista, Jeannette Jara.

El reportaje de Chilevisión dio cuenta que habrían actuado concertados y con amenazas. Así, se identificó a un hombre de 38 años, de alias “Neuroc”, que junto a otros “trolls” habrían estado detrás de los ataques a Matthei respecto a su presunto Alzheimer.

Requerido sobre la investigación periodística, el timonel del gremialismo sostuvo que demuestra que Matthei tuvo razón cuando hizo la denuncia pública -en que se apuntó a adherentes republicanos-, pero que se mantiene la postura de no judicializar la campaña electoral.

“Creemos que politizar la justicia o judicializar la política no le hace bien a la democracia. Y por lo tanto nosotros hicimos la denuncia que correspondía ante la opinión pública. Hay otros parlamentarios de izquierda, entiendo, de gobierno que hicieron presentaciones. Si la justicia y la fiscalía determinan que hay que investigar, yo creo que lo tienen que hacer”, dijo.

El legislador apuntó que “esto demuestra, porque mucha gente lo puso en duda, de que Evelyn Matthei tenía razón, pero eso no significa que nosotros vamos a desviar nuestro foco, que es la campaña política, vamos a seguir haciendo propuestas y no nos vamos a meter hoy día en un tema judicial”.

“A mí no me parece que sea conveniente, aunque tengamos la razón al parecer. Yo quiero insistir en el punto de que judicializar la política, sobre todo en un momento electoral, ad portas de una campaña presidencial, no me parece buena idea”, remarcó

Finalmente, planteó que “después de que se cierre el ciclo electoral, uno podrá reevaluar la idea de presentar algún tipo de acción, pero por el momento eso no va a ocurrir”.