“Tengo las manos y conciencia muy limpias”: Montes valora rechazo de AC en su contra y dice que nunca pensó en “dar un paso al costado”

Esta tarde el ministro de Vivienda, Carlos Montes, valoró que la Cámara de Diputados rechazara la acusación constitucional en su contra al acoger la denominada “cuestión previa” por 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención.

“Agradecer, en primer lugar, a todos los que votaron a favor de la cuestión previa. Algunos que están en el oficialismo, y otros de oposición. Creo que ellos hicieron prevalecer su visión de ver los contenidos por encima de todo”, partió señalando.

El secretario de Estado también agradeció al Presidente Gabriel Boric porque ha contado “con todo el apoyo de él” durante el proceso, a su familia, al gabinete y particularmente al ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, por haber jugado “un papel muy importante en unir criterios”.

Además, destacó a su abogado defensor, Pablo Ruiz-Tagle: “Vieron ustedes la agudeza, la profundidad, la capacidad de poner un debate distinto en las acusaciones constitucionales. Yo también estuve en muchas, no sé si en las 41 que llevamos, pero en varias de ellas, y la verdad que esta fue con mucho contenido, mucha densidad que nos lleva a aprender, además de derecho, de otras cosas a todos nosotros”.

Ante el rechazo de la arremetida en su contra, el ministro Montes dijo estar “tranquilo” porque “aquí se probó que la acusación constitucional no tenía ni fundamento técnico ni político”.

“Y yo sin pretender ser infalible, quiero decirle a ustedes que tengo las manos y la conciencia muy limpias. Y eso se lo digo frente a todos: las manos y la conciencia muy limpias. Nunca pensé en dar un paso al costado, que era la decisión más fácil probablemente. Yo hace 63 años, de los 77 que tengo, he estado dedicado al servicio público”, aseveró.

“Hay que pasar de las acusaciones a las soluciones”

Tras el fracaso de la acusación constitucional, el titular del Minvu dijo que “ahora lo relevante es el futuro”.

“Lo relevante es una mirada política más de contenido, ir más allá, más que estar en conflictos más inmediatos. Los niveles de aprobación de la política son vergonzosamente bajos, y eso nos debe interpelar a todos nosotros. Esto le hace mal a la democracia, le hace mal a la sociedad. Y en temas tan relevantes como pensiones, educación, vivienda, tributo, la verdad es que no logramos ponernos de acuerdo”, cuestionó.

Asimismo aseguró que desde la cartera seguirán investigando el denominado caso líos de platas, que gatilló el líbelo acusatorio. “Nosotros vamos a seguir investigando para que los responsables queden claros cuáles fueron, cuáles fueron las cosas que no hicieron bien y que sean sancionados como corresponde”, adelantó.

“Las responsabilidades penales ya están en las sedes que corresponden. Las responsabilidades políticas ya se ejercieron en una parte, y en el caso mío la Cámara ya se pronunció. Ahora hay que pasar de las acusaciones a las soluciones, como ha dicho la ministra vocera, Camila Vallejo”, subrayó.

Plan de Emergencia Habitacional

Por otro lado, el secretario de Estado puso énfasis en el déficit habitacional que enfrenta el país y la tarea que debe cumplir a cargo del Minvu. Esto, considerando que el gobierno se comprometió a construir 260 mil viviendas durante la administración del Presidente Boric, a través del Plan de Emergencia Habitacional.

“Lo importante en todo caso no soy yo, lo importante es la emergencia habitacional que afecta a Chile. Yo voy a seguir en la tarea que me encomendó el presidente. Y la tarea del Presidente es clara: son 650.000 familias que hoy día no tienen casa, que viven hacinados, viven en campamento, viven muy mal. Es una responsabilidad de toda la sociedad”, afirmó.

Además de sostener que Vivienda “no es un ministerio corrupto”, Montes dijo que el caso de líos de platas en que se ha visto envuelto generó “mucha rabia y mucho dolor” dentro de la cartera.

“Hay dolor porque se pone en duda el valor del servicio público. El primer dolor que se provoca es que pone en duda el valor del servicio público, y rabia de que un grupo inescrupuloso finalmente haya tomado los recursos del Estado para sus propios fines”, lamentó.