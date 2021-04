Tercer retiro: diputados que aprobaron expresan dudas en que proyecto sortee el TC y evitan mayores festejos

Diversas reacciones generó en la Cámara de Diputados la aprobación del proyecto que permite un tercer retiro de fondos de pensiones, iniciativa que fue despachada al Senado.

El diputado de Renovación Nacional Jorge Durán expuso que “hay una sensación de alegría y amargura al mismo tiempo”.

“Siento que muchos colegas cayeron en este juego de ajedrez de impedir que avanzara el proyecto de reforma permanente, que era el único que aseguraba poder pasar el Tribunal Constitucional. Nos quedó la segunda alternativa, aprobar el transitorio, que tenemos serias dudas de que logre pasar el TC”, reconoció.

“Ahora nos queda pedirle, rogarle, no sé de qué manera prenderle velas a mi gobierno para que no vaya al TC. Es la única salvación para que este proyecto pueda llegar a las personas que más lo necesitan. Espero que en estos días se les ablande el corazón, se den cuenta de que las personas necesitaban estos recursos y que hoy en día estamos dejando en una situación de desesperación a millones de familias que contaban con el tercer retiro”.

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Alessandri, integrante de la Comisión de Constitución que elaboró el informe para la aprobación en particular del proyecto y que fue uno de los 19 parlamentarios que rechazaron la iniciativa, enfatizó en conversación con 24 Horas que “falta el Senado, falta el Tribunal Constitucional, esto no es ley todavía”.

“Es una mala política pública”, opinó Alessandri, asegurando que la intención de un sector de los legisladores que impulsan la iniciativa no es “llegar con un tercer o cuarto retiro a las personas es vaciar los fondos de pensiones para que dependan del Estado cuando jubilen”.

“Espero que podamos llegar de otra forma a las familias chilenas, que no avance que el Tribunal Constitucional pueda decir que nosotros juramos respetar la constitución y muchos parlamentarios hoy día olvidaron ese juramento”, cerró el legislador UDI.

En tanto, el diputado del Partido Socialista Marcos Ilabaca sostuvo que “hoy es un día de tristeza más que de alegría”.

“De tristeza por la cantidad de las personas fallecidas y por la cantidad de contagios, de tristeza por la pobreza e incertidumbre que vive el pueblo chileno, de tristeza porque hoy en la mañana le habíamos planteado la posibilidad a este Congreso de salvar los problemas que había presentado el TC, y lamentablemente algunos parlamentarios nos dijeron ‘no vayamos por esa vía, vamos por lo ya desarrollado’, que fue lo que acabamos de votar. Eso significa hipocresía, significa lamentablemente sacar las castañas con la mano del gato; significa pedirle al Presidente Sebastián Piñera, por favor no recurra al TC. Señores del TC, si el Presidente recurriera, fallen a favor de los chilenos, de los millones que están pidiendo una solución urgente, que este gobierno mezquino, especulador y lleno de letra chica hasta el momento no ha entregado. Esperamos que en el Senado se ratifique lo obrado por la Cámara y que prontamente llegue este 10% al bolsillo de este país”, argumentó.

La diputada del Partido Comunista Camila Vallejo señaló que “esto no es la mejor propuesta, no era nuestra primera propuesta, era el Ingreso Universal de Emergencia, pero era necesario aprobarlo”.

Vallejo resaltó que se incorporar entre los beneficiarios a pensionados con rentas vitalicias. “Son 640 mil familias que se estaban quedando fuera, no les llegó ni el primer ni segundo retiro porque no las incorporaron, no son parte del sistema de AFP”, expuso.

La diputada hizo referencia a que el proyecto aprobado incorpora un artículo que permite “hacer más sorteable la situación del Tribunal Constitucional, algo que nos preocupaba porque el transitorio así como estaba podía caer rápidamente en el Tribunal Constitucional por el requerimiento del Ejecutivo”.

Andrés Celis de Renovación Nacional, que votó a favor, por su parte manifestó que “uno no puede estar celebrando cuando hemos autorizado a los trabajadores que usen sus ahorros”.