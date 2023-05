Timonel de la UDI califica ley corta de Isapres como una “mala política pública” y la compara con el Transantiago: “Es muy asimilable”

En su habitual punto de prensa de los lunes, el timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya, se refirió a la ley corta de Isapres presentada por el gobierno y la calificó como una “mala política pública”, comparándola con la implementación del Transantiago. “Hago la analogía porque es muy asimilable, porque hay incomodidad, hay chilenos que sufren”, dijo.

La ley corta es la propuesta del gobierno para cumplir con el fallo de la Corte Suprema que mandata a las Isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos sus afiliados y restituir los cobros en exceso. Para ello, el Ejecutivo propone un plazo de seis meses a las Instituciones de Salud Previsional para confeccionar un plan de pago de los montos que deberán restituir.

Bajo ese escenario, Macaya destacó que, “muchas veces” no se visibiliza “el drama que hay detrás de una mala política pública, somos incapaces de entender que cuando se hace una política como el Transantiago, por ejemplo, y hago la analogía porque es muy asimilable porque hay incomodidad, hay chilenos que sufren, en el caso de la salud es aún más dramático; puede afectar no solamente a los afiliados a las Isapres sino que también a los afiliados del seguro público de salud”.

“Le decimos al gobierno que este Transantiago de la salud, que está empezando todavía, debiéramos tener la capacidad de reflexionar, porque lo que hay detrás es la diferencia entre la salud y la enfermedad y entre la vida y la muerte en casos más dramáticos”, señaló el líder del partido gremialista.

El también senador, se refirió a las declaraciones de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien en conversación con el programa Estado Nacional, el domingo, aseguró que que la ley corta de Isapres no pretende terminar con el sistema privado. “No es una reforma del sistema privado, no es que nosotros estemos acabando con las isapres. Estamos tratando de dar condiciones de factibilidad para dar cumplimiento con la sentencia”, aseveró.

Al respecto, Macaya señaló que, “una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace, y acá uno podrá escuchar la argumentación de la ministra, pero el proyecto, en la práctica, le pone una sentencia de muerte al sistema asegurador privado”.

“El llamado que le hacemos a la ministra es tratar por todas las vías posibles salir de las trincheras, generar las instancias para mejorar este proyecto y que se permita darle viabilidad al sistema, no para salvar a las Isapres, sino, básicamente, por las personas”, aseveró.

De hecho, Macaya junto a otros cuatro senadores de oposición, presentó una reforma constitucional que busca ser una alternativa a la propuesta del gobierno. La moción -que fue aprobada este lunes en la comisión de Constitución del Senado- incorpora una disposición transitoria para “regular las bases para la determinación de las tarifas de los planes de salud y la implementación de sus ajustes de precios”.