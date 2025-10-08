Timonel de la UDI reprocha los dichos de Ruth Hurtado sobre apoyo de Demócratas y afirma que “no es parte del fair play”

La relación entre el Partido Republicano y la candidatura de Evelyn Matthei sigue sumando tensiones. Esta vez, el timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Guillermo Ramírez reprochó las declaraciones de la secretaria general republicana, Ruth Hurtado, quien afirmó que hay militantes demócratas que se plegarán a la campaña e Kast antes de la segunda vuelta, lo que traería nuevas fugas a la candidatura de Matthei.

En conversación con radio Pauta, este martes, Ramírez criticó: “Puede ser ofensivo hacia el Partido Demócrata poner en duda su orden interno, sus convicciones. No me parece que sea parte del fair play andar haciendo estos anuncios sin que aparezcan esas personas".

El líder gremialista recalcó: “Yo prefiero que las elecciones se ganen por las ideas, por los programas, por los equipos, más que por estas acciones que tienen solo objeto comunicacional “.

El diputado señaló que con estos dichos el Partido Republicano busca “salir de algún modo de la estrechez de representación” de cara a las elecciones de noviembre.

“José Antonio Kast ya es candidato del Partido Republicano, ya es candidato al Partido Social Cristiano, pero no fue capaz de aunar, por ejemplo, al Partido Nacional Libertario“, detalló.

Además, con proyección a los resultados de la segunda vuelta, el timonel de la UDI señaló que para respaldar al ganador opositor es importante que cualquiera de las candidaturas dialogue sobre sus prioridades programáticas.

En ese sentido, añadió: “Al final, yo estoy convencido de que Matthei va a pasar la segunda vuelta, yo no pretendo pasarle máquina a nadie. Nosotros vamos a trabajar con todas las personas que quieran hacer cambios sencillos, de manera razonable, como un solo equipo. Eso es lo que nosotros estamos tratando de convocar”.