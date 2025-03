Presidente de RN compara un posible gobierno republicano con el FA: “Les encanta acusar de cobardes a sus pares”

De cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre, el timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, advirtió que el proyecto de gobierno del Partido Republicano “es exactamente lo mismo” que el Frente Amplio.

Galilea compartió sus críticas durante el seminario Latam Focus 2025, al que también asistió el ministro de Hacienda, Mario Marcel; la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic; su par de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez y la líder de Demócratas, Ximena Rincón.

En medio del conversatorio en el que los timoneles intercambiaron posturas sobre primarias de oposición, presidenciales, proyectos políticos, y otras discusiones, el senador Galilea puso el foco en evitar los discursos extremos.

“Hay principios básicos que son compartidos y que tienen mucho que ver con una institucionalidad que está validada. En Chile perdimos esos consensos dramáticamente hace seis años por toda una generación frenteamplista que vino acusando de cobardes a lo que hoy día conocemos como el Socialismo Democrático, lo que fue la Concertación. Fíjense cómo se va repitiendo esta dinámica polarizante de la cual si no salimos, difícilmente vamos a poder progresar”, sostuvo.

El legislador insistió en que el FA tildó de “cobardes” a las colectividades del pacto por “haber pactado la transición de tal manera, por no haber hecho esto, por no haber realizado lo otro. Bueno, los que habían hecho todo esto no se defendieron y terminamos en este estallido fatal que le ha costado al país carísimo”.

Y precisó: “Que cosa curiosa generó, y para no ser tan dramático vamos a mirar las cosas a vaso medio lleno y no tan vacíos, ya por lo menos la Constitución te gustará, no te gustará tanto el origen, pero finalmente fue legitimada por dos procesos fallidos. Hoy día aparece otro sector que también le encanta acusar de cobardes a sus pares”.

Galilea profundizó que fueron criticados por los republicanos “por intentar llegar a consensos, a acuerdos en políticas públicas que son importantes. Si eso se impone nuevamente, nos vamos a enfrentar a problemas severos”.

En esa línea, aclaró: “Fui lo más metafórico posible, pero son exactamente lo mismo. Todos los que entran a la vida creyéndose los más valientes del mundo es una cosa yo siempre la he encontrado muy curiosa. Esta misma semana un candidato apareció con una pistola disparando, el otro no podía ser menos, y apareció con un rifle”.