Política

Presidenta del FA por el no a candidatura de Gustavo Gatica: “No me corresponde dar las posiciones que son distintas a la mía”

Constanza Martínez agregó que “me cabe ahora respetar la posición que ha tomado el partido”.

Jorge ArellanoPor 
Jorge Arellano
MARIO TELLEZ

Pese a que manifestó su disposición de ceder su posible cupo en el distrito 8 en favor de Gustavo Gatica, finalmente la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, tuvo que hacer frente a las preguntas por el hecho de que el comité central de la colectividad haya rechazado esa opción.

Antes de participar en la reunión de los presidentes de partidos oficialistas, Martínez fue requerida sobre el tema. “Bueno, yo creo que ustedes conocen mi postura públicamente, se ha conocido por todos los medios cuál era mi posición, sin embargo, yo represento a un partido que es diverso y que tiene espacios de deliberación, y por lo tanto a mí también me cabe ahora respetar la posición que ha tomado el partido y llevarla a cabo dentro de esa discusión”, explicó la exdelegada presidencial.

Asimismo, añadió que “creo que precisamente por eso no es este el momento de yo hacer un análisis personal, sino más bien respetar el análisis que se hizo dentro del partido. Yo decliné de mi candidatura, y ustedes conocieron las razones de por qué decliné de mi candidatura, eso no ha cambiado porque es parte de la decisión”.

Consultada, sobre las razones de por qué se declinó el respaldo a la candidatura del psicólogo, Martínez evitó profundizar en esta que “eso es parte de las discusiones que son al interior de un partido, a mí no me corresponde dar las posiciones que son distintas a la mía. Yo creo que lo importante es poder defender la posición que tomó el partido durante esta decisión, y creo que es parte de lo que se va a ir sabiendo a lo largo de los días”.

Cabe señalar que la actual diputada Claudia Mix y Tatiana Urrutia, exconcenviconal y figura cercana al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic., fueron los nombres que eligió el partido para el distrito que componen las comunas de Tiltil, Quilicura, Colina, Estación Central, Pudahuel, Lampa , Cerrillos, Maipú.

Desde algunos sectores del partido acusaron que Martínez ofreció a Gatica un cupo que nunca existió. Mientras un grupo de parlamentarios incluso envió una carta al comité central respaldando la posible candidatura del psicólogo.

