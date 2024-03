Tohá abre la puerta a opción presidencial: “Ya vendrá el momento de pensar esas cosas”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, concedió una entrevista al programa matinal de radio Corazón, una de las emisoras más escuchadas del país, para hablar sobre la labor del gobierno ante la delincuencia. En el espacio, la secretaria de Estado detalló las medidas que impulsa la admiración del Presidente Gabriel Boric en la materia y respondió preguntas de auditores preocupados por la situación de criminalidad en el país.

En ese marco, fue consultada si tiene pensado competir por La Moneda.

“Si me pongo a pensar en eso ¿Cómo hago este trabajo que tengo todos los días? Tengo que hacer este trabajo bien y después se discutirán esas cosas”, respondió.

Ante la insistencia en la consulta complementó: “Sí, por supuesto me pongo a pensar y me meto en esta conversación, pero cada vez que me dicen eso yo digo, ‘chuta, si me meto en esa conversación, voy a descuidar la cosa en que estoy metida’, que ya es súper exigente. Entonces, prefiero cuadrarme en la tarea que estoy hoy y ya vendrá el momento de pensar esas cosas”.

En la entrevista, Tohá también fue confrontada por el planteamiento hecho desde el Ejecutivo, con afirmaciones del propio Presidente, respecto a que “Chile está mejor” que hace dos años, a propósito del segundo aniversario del gobierno.

Tohá hizo hincapié en que “ninguna medida es una varita mágica pero cuando se les aplica todas juntas, se empieza a lograr un cambio en la situación”.

“En la Región Metropolitana tenemos un desafío grande todavía, pero hemos ido logrando resultados. Hoy día en el norte ya no hay los delitos que había hace dos años. En el sur tampoco, en la zona de La Araucanía, la Macrozona Sur, se ha logrado detener la ola de ataques, se ha logrado bajar los niveles de migración irregular, hay que bajarla mucho más, todavía estamos lejos de la meta, pero la tendencia al alza ha parado. Entonces en ese sentido estamos mejor, pero es verdad que la gente no se siente mejor. Lo sabemos. El miedo sigue a tope”, reconoció la autoridad.