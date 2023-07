Tohá llama a “no apresurar conclusiones” en caso Democracia Viva: “Todavía no hay ningún indicador de que los trabajos no se hayan hecho”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, abordó esta mañana la crisis de los convenios suscritos entre Democracia Viva -fundación ligada a Revolución Democrática (RD)- y el Serviu de Antofagasta, situación que abrió aristas penales en varias regiones del país y que mantiene al Ministerio Público investigando presuntos tráficos de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al Fisco.

La crisis que involucra a miembros del partido oficialista, ha generado una ola de críticas de parte de la oposición, ante lo cual, la ministra del Interior hizo un llamado a “no apresurar conclusiones” en este caso, puesto que, según precisó, “todavía no hay ningún indicador de que los trabajos (de la fundación) no se hayan hecho”.

“No apresuremos conclusiones porque aquí cuando se dice que se está malgastando la plata... claramente aquí hay plata que, todo indica, que no se asignó correctamente, pero todavía no hay ningún indicador de que los trabajos no se hayan hecho. El cuestionamiento aquí no es porque la plata no se ocupó para lo que era, sino que es por qué se le dio a esta fundación y no a otra. No confundamos todo con todo, aquí no hay acusaciones de que la plata no fue a parar al objetivo para el cual era, por ahora nada muestra que ese sea el problema”, aseguró la ministra en conversación con Radio ADN.

Además, Tohá señaló que, a su parecer, “es muy importante, cuando hay denuncia de posibles caso de corrupción, cómo se reacciona, porque un gobierno, un ministerio o partido político probo no es aquel donde nunca hay denuncias de corrupción, es aquel que, cuando las hay, actúa de manera adecuada, oportuna y transparente, busca esclarecer, no encubre cosas, no hace cacería de brujas, porque eso también es una cierta forma de corrupción (...) hay que buscar las responsabilidades, que se sancionen y tomar las medidas de resguardo para que no se repita a futuro”.

En esa línea, destacó que, a medida que avance el caso, es probable que “nos vayamos dando cuenta que el problema no era de un ministerio ni de un partido, sino de una forma en que el Estado se relaciona con la sociedad civil donde, a partir de un principio básico que es correcto, que es confiar en el aporte de la sociedad civil, se desarrollaron modalidades de trabajo que no tenían suficientes controles o se han entregado recursos con modalidades de asignación directa que se prestan, digamos, a que se cometan irregularidades. Es algo más amplio que tenemos que corregir y para eso también la comisión que creó el Presidente a principio de esta semana”.