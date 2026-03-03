SUSCRÍBETE
    Tras abrupto término de cita por cable chino: UDI cierra filas con Kast y acusa a Boric de “falta de rigor”

    A través de un comunicado, la bancada de diputados respaldó la suspensión de reuniones bilaterales entre las autoridades entrantes y salientes, y criticó duramente la conducción del Presidente Boric.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Menos de media hora duró la última reunión -previo al cambio de mando- entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast.

    Su término -abrupto y tenso por lo demás- derivó en que además se suspendieran las reuniones bilaterales que estaban proyectadas con los representantes de cada administración, de Hacienda, Defensa, Cancillería, Transportes, Desarrollo Social y Justicia.

    Todo esto por la llamada que el Presidente Boric aseguró que había concretado con Kast previo a que estallara la polémica del cable submarino chino para comunicarle ese tema y las posibles sanciones que podría tomar al respecto Estados Unidos.

    Comunicación que el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, negó. “Kast no fue informado ni tuvo conocimiento alguno sobre el cable chino”, dijo ayer tras salir de una reunión con el ahora ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

    La cosa es que a las 11.00 horas de esta mañana Kast convocó un punto de prensa para aclarar el tema. De todas maneras, previo a esa vocería, la UDI ya cerró filas con el presidente electo.

    A través de un comunicado, la bancada de diputados respaldó la suspensión de reuniones bilaterales entre las autoridades entrantes y salientes, y acusó al Presidente Boric de “falta de rigor”.

    “Respaldamos plenamente al presidente electo, José Antonio Kast, en su decisión de exigir al Presidente Gabriel Boric que se retracte de sus declaraciones en torno a las fechas en que supuestamente habría intentado informar a la administración entrante sobre el proyecto de cable submarino de origen chino, situación que ha derivado en una grave crisis diplomática y en un innecesario deterioro institucional en pleno proceso de transición”, se lee.

    “Observamos una manifiesta falta de rigor jurídico, técnico y político en la conducción de este asunto por parte del actual Mandatario, quien por mandato constitucional es el responsable de conducir las relaciones internacionales y resguardar los intereses de Chile”, continúan.

    “Resulta particularmente grave que, frente a un proyecto de alta sensibilidad geopolítica y estratégica, el gobierno haya reaccionado de forma absolutamente tardía y contradictoria, ajustando su versión de los hechos a medida que se conocían nuevos antecedentes y se evidenciaban inconsistencias e, incluso, faltas de rigurosidad de algunas autoridades”, se agrega.

    “Así, consideramos completamente insuficiente e inverosímil la versión entregada por el Presidente Boric, en cuanto a que habría intentado informar dicha situación en dos oportunidades al presidente electo. De haber existido un interés genuino y la debida diligencia que exige la investidura presidencial, esta información se habría podido transmitir oportunamente a través de los canales formales, atendida la magnitud del caso”, sigue.

    “Por lo anterior, reiteramos nuestro más absoluto respaldo al Presidente electo, José Antonio Kast, al no haber sido informado de manera oportuna y transparente sobre la tramitación de este opaco proyecto, y valoramos la firmeza con que ha actuado en defensa de la institucionalidad y de los intereses estratégicos de Chile, evitando validar prácticas que solo contribuyen a dañar aún más la credibilidad de nuestro país a nivel internacional”, aseguran.

