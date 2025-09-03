Tras abstención de bancada PS en la Cámara: Vodanovic afirma que en el Senado buscará establecer multa “razonable” por no sufragar

Santiago 12 de abril 2025. S e desarrolla la primera sesion del nuevo Comite Central del Partido Socialista, en la cual se espera una definicion en materia presidencial. Raul Bravo/Aton Chile

La senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió la mañana de este miércoles al proyecto de voto obligatorio que ayer fue despachado por la Cámara, pero sin una multa establecida por no sufragar.

La caída del corazón de la moción generó molestias en las filas opositoras, y es que -tras un acuerdo entre el gobierno, el presidente de la Cámara y la autora del proyecto- se contaba con los votos oficialistas para aprobar la norma, pero los diputados de gobierno decidieron abstenerse o derechamente rechazar.

En particular, los socialistas se abstuvieron, y desde el PC, FA, AH, PL, y otros, votaron en contra.

Consultada al respecto en radio Infinita, la líder de los PS sostuvo que no tenía muy claro lo que pasó, ni los argumentos que entregaron los diputados, dado que en ese momento se encontraba sesionando en el Senado, pero que su postura es establecer una multa.

“Este proyecto tiene que pasar a la Comisión de Gobierno que yo presido, así que espero poder hacer un estudio acabado de la situación y que nos planteen algún tipo de solución para poder debatirla en nuestra comisión”, aseguró.

Dicho eso, defendió que “evidentemente lo razonable sería que tenga una multa de un valor que sea posible de pagar para las personas” .

“No olvidemos que cuando se imponen estas multas y no son pagadas, las personas tienen que pagar con días de cárcel, por lo tanto también hay que ponderar el monto de la multa. A mí me parece que es necesario un monto que sea razonable”, sostuvo.

Para cerrar, la senadora afirmó que en su comisión buscará establecer una multa “razonable” por no sufragar.