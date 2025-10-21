Tras antecedente de Transelec: diputado Eric Aedo se abre a la idea de apoyar una acusación constitucional contra Pardow

Entre los parlamentarios se reabrió el debate por la responsabilidad política de Diego Pardow en los cobros excesivos en las cuentas de luz. La renuncia al Ministerio de Energía no fue suficiente y desde Renovación Nacional comenzaron las gestiones para impulsar el libelo.

El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), también se sumó a la posibilidad de apoyar la acusación luego de que se diera a conocer que Transelec informó al gobierno sobre el error de cálculos en las tarifas a fines de 2024.

Aedo señaló que “la información es grave. Si efectivamente el exministro Pardow sabía que Transelec estaba cobrando de manera indebida más de 100 millones de dólares a sus clientes, entonces aquí hay un problema serio”.

En esa línea, defendió que “más allá que se hayan ya tomado las decisiones desde el gobierno de pedirle el cargo como ministro, se configura para que avance una acusación constitucional que está establecida en nuestra constitución en contra del exministro".

Y recalcó: “Es grave que si tenía esta información, que se le cobraba a los clientes de más por parte de Transelec y no hubo una acción de su parte y además ocultó esta información, es suficiente motivo para acusarlo constitucionalmente aun cuando ya no esté en el cargo”.

Las reclamaciones de Aedo se suman a la bancada de RN, que a través de su jefe de bancada Frank Sauerbaum indicaron que están en conversaciones con otras bancadas opositoras.