Tras apoyo de Cataldo a Jara: Carmona llama a esperar definición del PC, pero destaca que el ministro tiene derecho a opinar

El timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, abordó la definición de la tienda sobre un abanderado presidencial, luego de que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), en conversación con La Tercera manifestara su apoyo a una candidatura de la titular del Trabajo y compañera de militancia, Jeannette Jara.

“Yo creo que la ministra Jara puede asumir esa tarea. No sé si ya está disponible, tampoco sé si el partido está en ese análisis, pero es un nombre que surge hace mucho tiempo. Yo creo que así como ella hay otros nombres que también podrían asumir el desafío de ser presidenciables, no solamente dentro del partido, sino que también dentro del gobierno, y bueno, la primera que tomó esa decisión fue la ministra Tohá”, sostuvo el secretario de Estado.

Ante estas declaraciones, el timonel de la colectividad llamó a esperar la definición del comité central, sin embargo, destacó que Cataldo como militante puede emitir las opiniones que estime pertinentes: “Tiene todos los derechos del mundo opinar desde el gobierno, como ministro, o como militante ciudadano. La opinión respecto a ese tema, yo voy a ser muy celoso en decir que la va a entregar la dirección nacional (del partido)”.

Carmona, quien ha valorado la intención de Daniel Jadue de emprender una segunda campaña presidencial, también reconoció la figura de Jara, pero aclaró que “eso no significa eso desactivar un debate que se está haciendo con todos los rigores y en las mejores condiciones. Creo que es una decisión que va a ser importante, dado el cuadro que hay dado que hay tres candidaturas ya instaladas en el punto de vista de primarias”.

Si bien, el nombre de Jara resuena como presidenciable al interior del PC, Jadue que está en arresto domiciliario igualmente suma adeptos.

La secretaria general del partido, Barbara Figueroa, zanjó que no hay un impedimento legal que no permita que Jadue participe, considerando que enfrenta una investigación por cohecho y delitos de fraude al Fisco.

“Yo creo que acá lo clave, no es que es un impedimento para el partido solamente. No hay un impedimento legal inclusive. Acá hay consideraciones de todo tipo, y por eso nosotros, lo que hemos señalado es que en materia del debate presidencial, nuestra primera y gran mirada y objetivo es cómo contribuimos al debate del sector respecto de que las fuerzas que somos parte de este gobierno, que somos parte de la coalición, podemos contribuir no solo con nombres, sino que particularmente con proyectos”, explicó.