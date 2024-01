Ausencia de Cordero y Tohá gatilla críticas de senadores de Comisión de Constitución y aplazan votación de proyecto de fortalecimiento al Ministerio Público

En la jornada de este lunes, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado tuvo una nueva sesión para discutir el proyecto que fortalece el Ministerio Público. En la Instancia, se esperaban invitados del gobierno que no llegaron, causando el reclamo de algunos parlamentarios presentes y el aplazamiento de una votación en general.

La instancia, que estuvo abocada principalmente al tema del Banco Unificado de Datos (BUD) y sus estadísticas, se desvío por unos momentos a la ausencia de los secretarios de Estado.

Para el medio día estaban citados para esta sesión, los ministros de Justicia, Luis Cordero y del Interior, Carolina Tohá. También se esperaba al fiscal nacional, Ángel Valencia y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Sin embargo, solo el jefe del Ministerio Público llegó hasta el Salón de Los Presidentes del exCongreso.

Si bien, ambos ministros enviaron representantes a la instancia, la ausencia de las autoridades generó reacciones de disgusto de los senadores presentes. Por su parte, el general Yáñez se excusó con su feriado legal.

“Lamento que no estén los ministros de Estado, tiene que estar la ministra del Interior, tiene que estar el ministro de Justicia, para tomar una decisión. Este es un proyecto de ley que es del ministerio de Justicia, podríamos decir, particularmente para el fortalecimiento del Ministerio Público”, criticó el senador Alfonso De Urresti (PS).

A ese reclamo, se sumó otro de los integrantes de dicha comisión, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien señaló que “ojalá que vengan los ministros. Esta es una comisión que trata proyectos importantes y estos proyectos merecen también que estén los ministros sentados acá, y lo hemos pedido ya varias veces (…) creo que para poder avanzar, esta comisión debiese insistir nuevamente en que sean los ministros y los titulares de los cuerpos que aquí se discuten los que vengan a la comisión”.

Para la instancia, se tenía contemplada una votación general del proyecto que fue aplazada por la presidenta de la comisión, la senadora Luz Ebensperger. Esta decisión fue con el fin de que puedan contar con la presencia de los jefes de Justicia y del Interior.

“A mí me interesa avanzar en este proyecto, pero tampoco me parece prudente que nuestro trabajo legislativo vayan a depender de la concurrencia o no de un ministro de Estado a la comisión, porque entonces podríamos estar paralizados hasta que los ministros tengan algún minuto para asistir (...) Habíamos quedado hoy luego de escuchar a las policías y al Ministerio Público y a los ministerios de Justicia y del Interior, votar en general, pero vamos a postergarlo para el miércoles”, informó la senadora UDI.

“Ese día, va a ser la última vez que yo como presidenta voy a parar este proyecto y pedirle al ministerio de Justicia y del Interior que vengan. Vengan o no, al término de la sesión lo vamos a votar en general. Vamos a dar una nueva oportunidad, por la importancia que eso significa”, cerró la parlamentaria.