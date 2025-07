Tras dardo de Matthei: Boric marca que espera “que los defensores del presidente de EE.UU. se alineen con las posturas de Chile”

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric brindó un punto de prensa en el que abordó varios temas.

Uno de los tópicos fue la evaluación de su par estadounidense Donald Trump sobre imponer aranceles del 50% para el cobre.

Al respecto, el Mandatario señaló que “el gobierno frente a estos temas reacciona con cautela, como corresponde en la diplomacia”.

En esa línea, agregó: “La diplomacia no se hace por redes sociales, sino que mediante comunicaciones oficiales, y por lo tanto estamos esperando la comunicación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos respecto de cuál va a ser la política, si es que incluye o no incluye los cátodos de cobre, cuáles son los límites, si es que esto efectivamente se va a llevar adelante o no, y en función de esto vamos a poder responder con la solidez institucional que caracteriza a Chile”.

“Espero que no haya dudas en que la soberanía chilena para tomar sus propias decisiones en materia de política internacional se tiene que respetar , porque la política internacional de Chile se decide en Chile y la decide el Presidente de la República, y espero que eso no esté en cuestión porque yo siempre, siempre, siempre voy a defender los intereses de nuestro país por sobre cualquier otra consideración”, marcó el Jefe de Estado.

Luego, fue consultado en específico por los dichos de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien ayer señaló que Chile “debe seguir negociando con foco en el interés de Chile y los chilenos sin ideologías, con estrategia y diplomacia”, y que “en la relación con EE.UU. no hay espacio para gustitos personales como los que hemos visto”.

Sobre el tema, Boric respondió: “Yo esperaría que los defensores del presidente de Estados Unidos se alineen con las posturas de Chile”.

Eso sí, aclaró que no se refería a ella en particular, porque su rol “no es polemizar con ella”, pero que lo importante es que “todos defendamos el interés nacional”.

Para cerrar el punto, el Mandatario sostuvo: “Seguimos considerando a Estados Unidos como un socio importante, como un país amigo, independiente de las diferencias circunstanciales que puedan existir entre un presidente u otro porque, como he dicho en reiteradas ocasiones, los presidentes pasan, las instituciones y los pueblos quedan”.