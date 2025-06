Tras declaraciones de Landerretche: Tohá asegura que apoyo a otras candidaturas “no está en discusión”

La candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), salió al paso de las declaraciones del economista Óscar Landerretche (PS) que generaron controversia en el oficialismo.

Landerretche, quien hizo público su apoyo a Tohá sin tener por ahora un cargo oficial en su comando, transparentó esta semana que no respaldará las candidaturas de dos de los candidatos a las primarias del oficialismo, Gonzalo Winter (FA) y Jeannette Jara (PC).

Luego de la polémica que generaron esos dichos, el académico reforzó su postura citando “diferencias de fondo” con el Partido Comunista y el Frente Amplio y emplazó a esta última colectividad a no “convertir al país en un maldito infierno” en caso de que la derecha gane las elecciones presidenciales.

El economista Óscar Landerretche. Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

Si bien desde el comando de Tohá se distanciaron de esos dichos asegurando que las opiniones del exministro son a título personal, tanto Jeannette Jara como el jefe de asesores de Jaime Mulet (FRVS), Pablo Sepúlveda, emplazaron esta jornada a la aspirante a La Moneda a aclarar su postura.

Desde La Serena -donde encabezó una serie de actividades de campaña- la abanderada aseveró: “Quiero categóricamente decir que esta candidatura habla a través de sus vocerías y tiene un compromiso que no está en discusión respecto a cumplir los compromisos que implica ser parte de una primaria".

“Yo tengo una trayectoria en política de toda la vida, he sido una persona que ha estado con la unidad cuando nadie ha estado, he sido una persona que ha sido leal a sus compromisos siempre y no voy a venir a cambiar ahora. Ahora, personas que exprimen opiniones personales están en su derecho, pero la opinión oficial de nuestro comando se da a través de su candidata y de sus vocerías”, defendió.

Al centro la candidata Carolina Tohá. Foto: Prensa Tohá.

En esa línea, emitió una reflexión sobre las proyecciones del progresismo: “Quiero decir algo para ir más al fondo del asunto. Aquí claramente hubo en años recientes momentos de desunión en la centroizquierda y esta candidatura está haciendo un esfuerzo muy grande por provocar unidad de nuevo y va a haber que ir construyéndola paso a paso".

“Ese camino no ha terminado, estamos recién iniciándolo. Ya ha habido algunos avances, pero queda mucho por lograr para que haya un reencuentro amplio de los sectores progresistas y poder conformar con eso, sumar y sumar y conformar una mayoría. Así es que tengamos conciencia. Si queremos llegar a ser más, hay que ir construyendo, hay que ir avanzando. Y como candidatura creo que hemos mostrado esa convicción porque lo hemos ido logrando en el transcurso del tiempo y queda todavía un largo camino por recorrer para que eso sea sólido, esté afiatado y podamos decir que en Chile hay una unidad de la centroizquierda que permite construir una mayoría hacia adelante", concluyó.