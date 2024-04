Tras demanda de Jackson: diputados UDI manifiestan su intención de ofrecer disculpas a exministro si los tribunales acreditan su inocencia

Diversas reacciones generó en los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) la demanda interpuesta contra 23 parlamentarios de la tienda gremialista por el exministro de la Segpres y Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien dejó este último cargo en agosto de 2023 en medio de las presiones por el caso Líos de platas y el robo de computadores en el Mideso.

En concreto, el exsecretario de Estado demandó a los diputados exigiéndoles una indemnización por “difamarlo” en el caso “líos de platas” y vincularlo al robo de computadores ocurrido en julio del año pasado. La arremetida judicial, que fue presentada por el abogado Miguel Schurmann y a la que tuvo acceso La Tercera, se basa en una carta enviada por los parlamentarios UDI al Presidente Gabriel Boric, en la que junto con pedir la salida de Jackson de la cartera que lideraba, le adjudicaron haber cometido delitos.

Tras la publicación de este medio que dejó al descubierto la acción judicial, el exministro Jackson abordó el tema a través de su cuenta de X (antes Twitter) y aseguró estar “disponible a desistirme de esta demanda respecto de quienes ofrezcan genuinas disculpas públicas”.

Al respecto, el diputado Henry Leal manifestó a La Tercera su voluntad de ofrecer “disculpas públicas” al fundador de Revolución Democrática si “los tribunales dicen que el señor Jackson no tuvo nada que ver en el tema de la pérdida de los computadores, en el caso fundaciones”.

Además, el parlamentario aseguró que junto a sus colegas están “tranquilos”, afirmando que Jackson “está en todo su derecho, tendrá que probar qué perjuicio económico le hemos causado, que yo sepa el señor Jackson no perdió su trabajo a consecuencia de la UDI (…) ¿daño moral? bueno, fue el Presidente el que lo sacó de su cargo, no fuimos nosotros, entonces tendrá que demandar a su Presidente y pedirle compensación económica”, indicó.

Bajo la misma línea, el diputado Jorge Alessandri, en un punto de prensa realizado en el Congreso, señaló que “el exministro Jackson está en su derecho de presentar esta acción judicial, pero en los 9 o 10 meses que han pasado, los tribunales no han demostrado de que el robo de los computadores no tuviera nada que ver con el ‘caso Fundaciones’”.

Al igual que su par, el exalcalde de Santiago manifestó su voluntad de pedir disculpas a Jackson, si los tribunales descartan su implicancia en los delitos.

“Los tribunales tampoco han demostrado que el ministro Giorgio Jackson no tuviera relación alguna con las cientos de personas que habían creado estas fundaciones en el país para defraudar al país, para robar a los campamentos, para sacar la plata de los que más lo necesitan. Por lo tanto, el día que los tribunales acrediten, voy a ser el primero en pedirle disculpas si es que los tribunales acreditan que no tuvo nada que ver”, aseguró el parlamentario UDI.

Por su parte, el diputado Gustavo Benavente, señaló a este diario que la demanda del exministro debería ir dirigida al Presidente Gabriel Boric, “ya que el Presidente Boric fue el que le pidió la renuncia, dejándolo cesante”, argumentó.

“Hay que entender que el señor Jackson fue diputado y luego ministro de Estado y resulta que ahora que no está en el gobierno y no figura en la primera línea política, no hace noticia, buscó esta manera de hacer noticia demandando a 23 diputados de nuestra bancada”, expresó el parlamentario.