Tras dichos de contralor por ausencia de Crispi en comisión investigadora por líos de platas: gobierno dice que “no se ha contado con los antecedentes que La Moneda pueda entregar”

La tarde de este lunes, la ministra vocera subrogante, Jeannette Jara, se refirió a las declaraciones del contralor, Jorge Bermúdez, respecto a la ausencia del jefe asesores del segundo piso Miguel Crispi (RD) en la Comisión Especial Investigadora (CEI) por los líos de platas, instancia que se está llevando cabo en el Parlamento y a la que el político ha sido invitado en dos ocasiones.

Esta mañana en el tercer nivel del Congreso en Valparaíso, Bermúdez asistió a una nueva sesión de la CEI. En la instancia, el contralor lanzó un duro mensaje a La Moneda al solicitar que Crispi explique por qué cree que está exento de la fiscalización de la Cámara de Diputados.

“Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas, en el sentido que acabo de expresar, es decir, dar razón, justificar sus actuaciones, sus decisiones, eso independiente de la denominación que tenga su cargo e independientemente de la forma en que viene denominado”, señaló el contralor.

Al respecto, la ministra Jara, tras finalizar el comité político, afirmó que el gobierno está “plenamente disponible para responder todas las consultas que traslade el contralor a partir de todo el tema que se ha suscitado de la discusión sobre si debe concurrir o no y estaremos disponibles a lo que el contralor, con todo los antecedentes a la vista, pueda resolver”.

En ese sentido, explicó que, “aquí lo que ha ocurrido hasta el momento, es que no se ha contado con los antecedentes que La Moneda pueda entregar al respecto de las razones que puedan estar motivando esta decisión”.

En esa línea, planteó que “revisados los casos anteriores, que no hay mucha jurisprudencia sobre esta materia, sí podemos encontrar un caso que en el año 2015, la jefa de gabinete de la Presidenta en ese entonces, fue citada a declarar a un caso dentro de la comisión investigadora, pero la misma comisión investigadora, en atención a verificar la situación particular de los funcionarios que ejercen su trabajo, el rol de las personas que trabajan en presidencia, determinó enviarle un cuestionario por escrito”.

“En ese contexto”, señaló la ministra, es que desde el Ejecutivo “estamos plenamente disponibles para responder, no solo al contralor, sino que también las pregunta que pudiera tener esta comisión investigadora, sobre el rol que el actual trabajador de Presidencia cumplió como exsubdere, a fin de poder aclarar cualquier duda”.

Al ser consultada sobre si se considera un error que el gobierno haya planteado que Crispi no estaba obligado a comparecer en la comisión, Jara destacó que “estos temas no tienen anteriormente mucha jurisprudencia. Yo diría que en particular no tienen y son bastante opinables, pero por cierto somos muy respetuosos de las decisiones del contralor cuando esta se adopte en definitiva y nos sea comunicada por vía formal”.