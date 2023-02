Tras dichos de Karamanos sobre el triunfo del Rechazo: gobierno dice que todas “las opiniones son legítimas”

La excoordinadora sociocultural de La Moneda y pareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos expuso este domingo en el Encuentro Internacional Feminista en España. Instancia en la cual abordó el éxito del Rechazo a una nueva Constitución en el plebiscito del pasado 4 de septiembre de 2022.

“Es justamente a través de los feminismos que podemos responder de una manera más organizada (...). El riesgo de la ultraderecha y de sus características antidemocráticas nos lleva a activarnos como feministas, pero ya no solamente como reacción, sino que organización y acuerpamiento. Porque no es solamente la violencia política la que afecta, sino que afecta a la población. Las campañas de miedo, de odio, de fomento a la discriminación de ciertos grupos. La no propuesta, el permanente levantamiento de barreras para seguir avanzando en derechos, pero también la amenaza de que te van a quitar lo que tienes es algo que en Chile generó el éxito del Rechazo en el plebiscito. Es decir, una campaña del terror”, fueron sus palabras.

Al respecto, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo fue consultada si los dichos de la exdirectora sociocultural de La Moneda representan al gobierno. “Es evidente que habiendo vivido un plebiscito tan transcendental en el país como el 4 del septiembre se hayan generado y probablemente se sigan generado distintas opiniones e interpretaciones de distinto tipo. Para nuestro gobierno todas las opiniones son legítimas, son respetables porque es parte del debate democrático”, respondió la secretaria de Estado.

Además, recalcó que lo importante para el Ejecutivo ”es pensar sobre todas las cosas en el presente y futuro de nuestro país”, apuntando al segundo proceso constitucional. “Tenemos una segunda oportunidad para tener una nueva Constitución Política y sin lugar a duda para nuestro gobierno es muy importante y respetamos el proceso que se ha ido desarrollando particularmente en el Congreso”.

En la misma línea, aseguró que el gobierno también “está trabajando hoy en la urgencia, en cumplir con su programa. en avanzar en esa dirección y por lo tanto ahí está nuestro esfuerzo principal y nuestras prioridades”.

Por último, aclaró que “nuestro gobierno ha dado interpretaciones, ha hecho análisis en distintas oportunidades, no solamente por parte de quien habla y de otros ministros, sino también por parte del Presidente (Gabriel Boric), pero hoy día lo importante es pensar en el presente y futuro, tenemos otro proceso constituyente en curso, por lo tanto, ahí está nuestro esfuerzo principal independientemente de las distintas opiniones que van a surgir de la ciudadanía y sectores políticos que son absolutamente legítimas”.

“No se trata de si compartimos o no, acá hay libertad de expresión y de opinión, eso todos lo tienen como derecho garantizado y nosotros lo respetamos”, finalizó.