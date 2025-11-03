Tras dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda: Couble acusa que Matthei “actúa con la encuesta en la mano”

Quedan exactamente dos semanas para las elecciones presidenciales, y los ocho candidatos que aspiran llegar a La Moneda se mantiene desplegados para convocar a nuevos electores. En ese marco, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, causó polémica por sus dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda.

Fue en conversación con Radio Cooperativa que la candidata señaló que para algunas personas no se trataría de la búsqueda de desaparecidos en la dictadura, sino que -indicó- "es venganza”.

Esta no es la primera vez que la abanderada militante de la UDI hace ruido por sus declaraciones respecto a temas de derechos humanos y a la dictadura en Chile. Sin ir más lejos en abril de este año, también en una entrevista radial, señaló que el Golpe de Estado “era necesario. Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa”.

En ese marco, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, en diálogo con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, aseguró que no le sorprenden los dichos de la candidata Matthei.

De hecho, el frenteamplista acusó que la abanderada de Chile Vamos actuaría de acorde a las encuestas.

“Creo que a veces dice cosas bastante derechizadas, pinochetistas, no sé cómo ponerle, en otros momentos apunta al centro, entonces la verdad ya me dejó de sorprender un poco", sostuvo.

En esa línea, Couble señaló que, a su parecer, Matthei sería “la candidata que más actúa con la encuesta en la mano y va semana a semana viendo hacia qué público tiene que ir a disputar“.

“Entonces lo que diga semana a semana no me sorprende mucho, porque un día puede ser algo totalmente derechizado, al otro día puede ser algo que diría Jeannette Jara y pareciera que no es por convicción, sino simplemente por un interés electoral“, acusó.

Sobre sus dichos en concreto, Couble señaló que le parecen “una brutalidad, o sea, yo siempre pongo el ejemplo, si llega un día la policía a su casa y se lleva a un ser querido, se lleva a un hermano, se lleva a una hermana, se lleva a tu hijo, a tu hija, a tu madre, a tu padre, ¿ustedes los dejarían de buscar en algún momento si no saben dónde están? Me parece evidente que no".

“Y por lo tanto, remover ese dolor por sacar, de nuevo, un rédito electoral o porque la encuesta de la semana le decía que tiene que ir para allá, me parece bajísimo “, aseveró.

