Tohá por fallida mesa de seguridad: “La derecha sabe que el gobierno tuvo la apertura de incorporar muchas de sus ideas”

Este jueves, la ministra del Interior, Carolina Tohá abordó la fallida mesa por un acuerdo nacional de seguridad tras la salida de la oposición de las conversaciones en respuesta a los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a doce condenados en el marco del estallido y al exfrentista Jorge Mateluna.

Tras ello se intentó retomar el diálogo pero sin frutos ya que nunca más todos los representantes de los partidos volvieron a reunirse en La Moneda, por lo que el gobierno se vio obligado a ponerle fin a esta instancia, sin foto para la posteridad, ni menos la firma de un documento conjunto entre todos los sectores políticos.

Desde Chile Vamos aseguraron que “la mesa de seguridad está muerta” y que no hay forma de volver a sentarse en ella. Al respecto, fue consultada la titular de Interior.

“Ese trabajo que se hizo dio fruto, que es una agenda y esa agenda está ahí y la presentamos públicamente, es una agenda que recoge muchas propuestas de la oposición, y la oposición al final no la quiso subscribir”, aclaró Tohá en conversación con Tele13 Radio.

En esa línea, sostuvo que “el tema es si la oposición va a tener la disposición de subscribir esa agenda que se hizo con su aporte porque lo que es nosotros si nos comprometimos con esa agenda”.

Mientras que sobre la posibilidad de concretar una nueva mesa de seguridad, explicó que “yo consideraría un retroceso volver a meternos en una mesa de negociaciones que absorbió mucho tiempo (...) no creo que en el mes de marzo podamos volver a una dinámica de ese tipo”, pero añadió que “es totalmente factible recuperar conversaciones, recuperar un clima que permita que explicitemos un compromiso detrás de una agenda porque eso va a permitir tramitarla más rápida”.

“Yo encontraría muy lamentable que se mantuviera esa reticencia porque en el fondo todos sabemos (...) la oposición sabe, la derecha sabe que el gobierno tuvo la apertura de incorporar muchas de sus ideas y que el gobierno hizo cambios en la agenda que estaba prevista para lograr este acuerdo. Incorporó todas las cosas emblemáticas que la derecha quería”, señaló la secretaria de Estado.

Además, dijo que desde el gobierno tienen “la mejor disposición para conversar, y si es no es así el Ejecutivo va a hacer ese compromiso carne y va a empujar esa agenda administrativamente lo que corresponde”.

Sexto retiro

La ministra también abordó un eventual sexto retiro de los fondos pensiones, ante lo cual señaló que “nos haría retroceder sobre lo andado. Si Chile ha tenido una capacidad de contener una crisis que se veía catastrófica, es entre otras cosas porque no siguió cediendo a la tentación de los retiros. Si se hubieran hecho los retiros que se intentaron el año pasado, no estaríamos en la situación que estamos ahora, estaríamos con la inflación descontrolada”.

Además, manifestó que se trataría de una “medida regresiva” porque “apuntaríamos en la dirección incorrecta porque si hay personas que requieren apoyo en este año no son las que se van a beneficiar del retiro, son otras; son las que justamente el retiro no lo tienen, las personas más pobres de nuestro país, las que más han sido afectadas con la crisis económica (...) no se benefician para nada de los retiros porque ya no tienen recursos para retirar, pero sí pagan las consecuencias, porque la inflación les golpea el bolsillo”.

Cambio de gabinete

Al ser consultada por un posible ajuste ministerial, la jefa de gabinete respondió que “el Presidente se ha sabido tiene conversaciones todo el tiempo en esta materia, de hecho hace no mucho hizo un ajuste de gabinete en el mes de enero y la verdad es que los anuncios le corresponde hacerlos a él y los demás cuando somos consultados opinaremos, pero las decisiones las toma él y nadie más que él, y cuando las haya tomado las comunicará”.

Finalmente, recalcó que lo “es relevante para la gente, y lo que sí o sí pasa, independiente de las decisiones del Presidente con motivo de su gabinete, es que entrando al segundo año de gobierno vienen desafíos nuevos, es una nueva etapa, es necesario enfrentarla, y para eso hay que hacer ciertamente ajustes que no tienen que ver con el gabinete, sino con mirar el tiempo que nos viene por delante”.