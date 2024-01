Tras llamado de Boric a ministros, Quintana y Vodanovic respaldan decisión de Tohá de no registrar cita en casa de Zalaquett

Poco antes del mediodía de este viernes, ad portas del cónclave oficialista que se inició en horas de esta tarde en Cerro Castillo, Viña del Mar, desde Presidencia confirmaron que el Presidente Gabriel Boric llamó por teléfono a los seis ministros que fueron oficiados por Contraloría tras asistir a las reuniones en el departamento del lobbista y ex alcalde de La Florida y Santiago, Pablo Zalaquett (UDI).

El Jefe de Estado mandató a los ministros Carolina Tohá (Interior), Nicolás Grau (Economía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Alberto van Klaveren (Cancillería), Esteban Valenzuela (Agricultura) y Jeannette Jara (Trabajo) evaluar el registro de estas citas en la plataforma electrónica sobre lobby y, además, que respondan en el menor plazo posible los oficios enviados por el entre contralor.

Si bien el plazo para la contestación a los oficios del ente fiscalizador vence a fines de la próxima semana, el Mandatario le pidió a los titulares de las carteras hacerlo lo antes posible.

Hasta ahora, la única ministra que ha señalado que no registrará el encuentro al que asistió a la casa del ingeniero comercial es Tohá. “Nosotros seguimos sosteniendo que aquí no hay ninguno de los requisitos, elementos del lobby, por eso no la vamos a inscribir, pero creo que ha sido necesario hacer este ejercicio, porque ha habido mucho interés en este tema, ha generado polémica, y creo que es una buena cosa volver a hacerlo”, dijo a la prensa una vez que se conoció de los telefonazos de Boric.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, en el Palacio de La Moneda. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

La decisión de la titular de Interior fue respaldada por el presidente de su partido, el PPD, Jaime Quintana: “Entiendo que el caso de la ministra Tohá es distinto, porque no se trató de una ley específica, no sé si los comensales podrían tener un interés en los temas de seguridad del gobierno, entonces más bien ahí lo que se trataba es una exposición sobre temas generales, muy similar a lo que ocurre con los parlamentarios que estuvimos en dichas conversaciones. Pero me parece bien el criterio que algunos ministros sectoriales que tienen proyectos de ley específico en curso que puede ser de interés de sectores productivos se registre”, dijo previo al cónclave.

En una línea similar, también ad portas de la reunión oficialista en la Ciudad Jardín, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, apuntó que “la ministra Tohá está en una situación distinta, ella impartió una charla frente a personas, al igual que lo hice yo, en materia constitucional, ella en otras materias, de manera tal que son situaciones distintas y si el Presidente llamó a algunos ministros, el tema se zanja ahí”.

A diferencia de Tohá, y en atención a la solicitud del Presidente Boric, el ministro Grau decidió este viernes incorporar el encuentro del 13 de noviembre de 2023 en Infolobby. En aquella ocasión, estuvieron presentes empresarios de la industria salmonera, y a la que también asistió la titular de Medio Ambiente.

El titular de Economía, además, afirmó que desde ahora registrará todas las reuniones en dicha plataforma, “sin importar el objeto”.

Tras llamado de Presidente Boric ministros registran en plataforma del lobby reunión en casa de Zalaquett

Desde Cancillería, en tanto, confirmaron que este jueves van Klaveren “conversó con el Presidente, y en aras de la transparencia y para no seguir profundizando esta polémica, ha decidido registrar en la plataforma lobby el encuentro del que participó. Si bien no es algo que exija la Ley, por la naturaleza misma de la cita, nunca ha tenido ningún inconveniente con que se sepa que participó de este encuentro”.

A los secretarios de Estado de Economía y Relaciones Exteriores se sumó el titular de Agricultura, que también registró la cita de la que participó en la casa de Zalaquett.

Opinión de otros timoneles oficialistas

Sobre el llamado de Boric a los secretarios de Estado, el timonel del PC, Lautaro Carmona señaló: “Creo que lo que pidió el Presidente, si era o no era lobby, se va a demostrar una vez que las registren y las comisiones del caso de transparencia las acrediten. Yo asumo que lo que han dicho las y los ministros que estuvieron en esta visita tienen coherencia, el tema es que la expectativa de la opinión pública hace necesario que se transparente y me parece muy bien que lo vayan a hacer”.

Diego Vela, presidente de RD, en tanto, sostuvo que “el lobby concentra también sujetos de interés y cuando uno se reúne a comer no necesariamente eso significa lobby. Yo lo que entiendo lo que está diciendo el Presidente es que entiende que era correspondiente poder hacerlo en ese espacio. Cuando, por ejemplo, actorías de la sociedad civil, cuando fundaciones se reúnen con autoridades para afectar una decisión pública, eso es contenido dentro de la Ley de Lobby. Y en ese sentido yo creo que siempre es mejor registrar lo máximo posible”.

Por su parte, Marco Velarde, timonel de Comunes, dijo que desde el sector están “por subir el estándar de transparencia y probidad, creo que se reconoció, que no estuvo bien haber asistido a la casa de Zalaquett sin haberlo informado, sobre todo por el rol que él tiene como lobbista. Pero el gobierno tiene un compromiso también de discutir sus ideas políticas con todo el mundo, incluido el mundo empresarial, que tiene una opinión, que tiene interés, y con lo cual el gobierno tiene que presentarle su postura. Pero está bien que ahora subamos el estándar, creo que está bien el llamado del Presidente”.