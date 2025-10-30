Tras rechazo al Presupuesto: Ramírez insta al gobierno a detallar montos de las partidas y ser “más audaz” en los recortes

Siguen las repercusiones tras lo ocurrido ayer miércoles en la Comisión Mixta de Presupuestos, luego que -de forma inédita- la oposición rechazara casi todas las partidas del Erario 2026, acusando adicionalmente al titular de esa cartera, Nicolás Grau, de “motivación electoral”.

Según señalaron algunos parlamentarios, el objetivo de esta arremetida sería forzar una negociación con el Ejecutivo cuando el presupuesto pase a su tramitación en la Cámara de Diputados.

En ese escenario, el diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, señaló en Radio Universo que el debate en torno al presupuesto “ha sido pobre”.

“Lo que ha mostrado el gobierno son cifras demasiado gruesas, no ha entrado al detalle y por lo tanto hay muy poca información”, acusó.

En esa misma línea, el diputado manifestó que "no hay claridad respecto de cada partida y cada losa en el presupuesto (…) si yo no sé exactamente cuánto se está gastando en cada partida, entonces no puedo proponer dónde recortar".

Ramírez aseguró que “si esto se rechazó, ha sido porque también han habido parlamentarios de izquierda que han estado de acuerdo en que así como está el presupuesto no se puede aprobar”.

En ese sentido, destacó que “queda un poquito más de un mes para aprobar el presupuesto”, con ello, dijo esperar “que el gobierno haga dos cosas: uno, mostrar las cosas en detalle y segundo, ser más audaz en la austeridad, en lo que hay que recortar, porque de lo contrario vamos a tener problemas para aprobar esto en el Congreso a finales de noviembre".

El timonel de la UDI fue crítico con el Ejecutivo, afirmando que “el gobierno tiene que tomarse en serio” el asunto.

“Si no se toman en serio el tema de mostrar las cifras como son y no se toman en serio que tienen que proponer dónde recortar, entonces vamos a terminar cortando nosotros con la poca información que tenemos, que es un recorte grueso poco preciso, porque sin información no se puede hacer de otra manera y eso al final va a ser un problema”, sostuvo.

Ramírez remarcó que para llegar a un acuerdo, esperaría que “ojalá el gobierno sea responsable, muestre las cifras, se tome en serio la austeridad y nos diga dónde va a recortar”.