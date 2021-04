Tribunal Constitucional revisa hoy requerimiento presentado por el gobierno por proyecto de tercer retiro de las AFP

A las 9.00 de hoy el Tribunal Constitucional comenzará a revisar el requerimiento presentado por el gobierno contra el proyecto de tercer retiro de las AFP, aprobado en el Congreso.

El ministro del TC Iván Aróstica, momentos antes de ingresar a las dependencias del TC, explicó que “lo que hoy se examina es el requerimiento. No se ve el proyecto objetado del Congreso, se ve únicamente y exclusivamente si el requerimiento cumple los requisitos que establece la Constitución”.

Según dijo, esto debería resolverse hoy. Luego los ministros estarían fallando entre el 4 y el 6 de mayo, si es que llega al pleno del tribunal, afirmó Aróstica.

Esta es la segunda vez en la historia del Tribunal Constitucional que se impugna una reforma constitucional de iniciativa parlamentaria, el anterior fue el requerimiento del gobierno en contra del segundo retiro del 10% de las AFP, que se acogió, pero que no tuvo efecto concreto, y es la primera vez que el organismo debe resolver con un proyecto que ya fue despachado por el Congreso y que sólo espera su promulgación.

Votaciones

En el anterior fallo, Oróstica votó a favor del requerimiento del gobierno contra el segundo proyecto de retiro del 10%. Se le consultó si en este nuevo fallo él podría tener un voto distinto. Sobre esto, dijo: “Todos, todos. Hay muchos antecedentes que considerar”.

“Han ocurrido cosas nuevas entre el 30 de diciembre y hoy”, añadió sobre este punto, y agregó: “Todos los ministros van a abocarse no a repetir lo que dijimos el 30, no tiene sentido eso. Si alguien cree que vamos a calcar eso, no. Han ocurrido acontecimientos”.

Además, se le consultó si sentía que había una “presión” de la ciudadanía respecto a la decisión que tomarán. “Como todo ciudadano sentimos y somos empáticos con la situación de ciudadanía. Lamentablemente no nos corresponde en nuestra sentencia hacernos cargo de eso. Es una cuestión muy relevante, pero vamos a ver la cuestión de derecho nuevas, que han ocurrido entre el 30 de diciembre y hoy, y hay factores bien importantes”.

Por último se le consultó si la presidenta del TC, María Luisa Brahm, debería inhabilitarse de la votación luego de que senadores de oposición presentaran este requerimiento ante críticas de “imparcialidad”. Esto, teniendo en cuenta su pasado como jefa de asesores del Segundo Piso de la primera administración del Presidente Piñera y que Brahm tuvo el voto dirimente que inclinó la balanza a favor del gobierno cuando éste presentó un requerimiento similar contra el proyecto del segundo retiro del 10%.

“Lo vamos a ver ahora”, dijo Oróstica sobre este punto.

Por otro lado, hoy el ministro del Trabajo, Patricio Melero, señaló que “tenemos plena confianza de que el TC va a operar con la objetividad que se necesita, apreciando los preceptos constitucionales, apreciando el texto de la ley, y ellos determinarán si esto se apega a la Constitución o no”.

Proyecto del gobierno

Anoche, en tanto, el gobierno ingresó al Congreso su propio proyecto para el tercer retiro del 10% de fondos de las AFP.

El contenido, que fue dado a conocer la noche del domingo por el propio Mandatario, -al igual que el proyecto de la oposición que fue despachado del Congreso- fija un monto máximo de retiro de 150 UF, equivalentes a $4,4 millones aproximadamente, con un mínimo de 35 UF que son cerca de $1 millón. Asimismo, a diferencia de la moción de centroizquierda, incluye un impuesto solo para los cotizantes que pertenecen al 10% de más altos ingresos.