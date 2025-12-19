“Tuvimos poca participación estratégica en la campaña”: los reproches del FA tras la derrota histórica de la izquierda

A las 19.45 horas del jueves, los dirigentes del Frente Amplio (FA) encendieron sus cámaras para participar de la sesión del comité central, su máxima instancia de decisión partidaria. Lo hicieron en la semana más difícil para la izquierda desde el plebiscito constitucional de 2022, marcada por el triunfo de José Antonio Kast en la elección presidencial del domingo.

Con cerca de 170 personas conectadas, la militancia frenteamplista entró en catarsis. Analizaron en detalle los motivos del fracaso y dieron espacio a las autocríticas. En general, las intervenciones giraron en torno a que la izquierda está en un punto de inflexión, por el que hay que trabajar activamente para ganar terreno a la derecha, que ha logrado conectar -en base a mentiras, reclamaron- con sectores populares.

Junto con eso, se destacó que el FA y su militancia tuvieron un rol activo en la campaña, aunque sin estar adecuadamente representados en el comando de Jeannette Jara. Y que, ante la arremetida de otros sectores oficialistas por responsabilizar al gobierno del Presidente Gabriel Boric del resultado, es más necesario que nunca defender lo avanzado en su administración.

Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Para ordenar el debate, los distintos lotes de la colectividad organizaron sus intervenciones en palabras agrupadas. Uno de las más comentadas fue la de De cordillera a mar, corriente de la que forman parte la ministra Antonia Orellana, la subsecretaria Francisca Perales, el diputado Diego Ibáñez, entre otros.

Ese lote planteó ante el comité central que “la derrota no se explica únicamente por errores tácticos, sino por una desconexión más profunda entre nuestro proyecto político y una fracción importante de las subjetividades populares desafectadas”.

En esa línea, postularon como un “desafío histórico” el “construir un relato que combine la valoración de los logros de este gobierno y de nuestra fuerza política, pero entender que eso no es suficiente, que debemos ir más allá, comprendiendo que significa y cómo impacta la desafección y no identificación política”.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“Esta evaluación crítica no busca ser autoflagelante ni ser un repaso de nuestras posiciones en el comando, busca establecer un piso de honestidad desde el cual construir credibilidad y de líneas bases comunes”, sostuvieron como agrupación. En esa línea, además, reconocieron que “el FA tuvo poca participación estratégica en la campaña presidencial” y que “los comandos mostraron déficits organizacionales que contrastan con la experiencia acumulada por nosotros mismos”.

Sin embargo, también advirtieron que “reconocer falencias no puede y no debe ser para seguir nutriendo este discurso con poco sustento de que el gobierno es el causante de la derrota o el repetitivo discurso de que hay escasez de universalismos, cuando este gobierno ha sido un proyecto colectivo, de avances y transformaciones claras".

Por otro lado, el lote Con fuerza y esperanza, que integran dirigentes como las diputadas Coca Ñanco y Gael Yeomans, además de la exsecretaria general de Convergencia Social, Lorena Meneses, enfatizó que el resultado del domingo “debe ser asumido como una derrota política activa”. De esa forma, marcan una diferencia con el lineamiento de la timonel, Constanza Martínez, quien sugirió que se trataba de una derrota electoral.

cedidas

“La izquierda no perdió por falta de convicciones, ni por temor a ajustes tácticos en el camino, sino por dificultades para traducir esas convicciones en certezas materiales, mayorías sociales estables y un horizonte reconocible para quienes vivimos del trabajo”, agregaron.

Este lote se caracterizó por ser el más frontal, con cuestionamientos a la directiva nacional. “Nuestra diferencia con la conducción actual es política y estratégica, no personal ni moral. Se ha estrechado nuestra concepción de acción política, circunscribiéndose casi exclusivamente a la política gubernamental y parlamentaria, dejando de lado la necesidad de crear y movilizar orgánicamente base social de apoyo”, plantearon.

Además, advirtieron “riesgos que debemos evitar colectivamente: banalizar la derrota atribuyéndole sólo a errores comunicacionales, faccionalizar el debate interno o quedar paralizados entre la culpa y la desorientación. Ninguno de esos caminos fortalece al FA”.

Lote de Boric plantea que el fracaso partió con la Convención

Por su parte, desde Desbordar lo posible -la corriente que incluye a la consejera de la Región Metropolitana Ximena Peralta y del que es parte Boric- es de la idea de que “no perdimos en esta campaña, fracasamos hace tres años (en referencia al plebiscito de 2022) y no fuimos capaces de revertir esa tendencia, pese a contar con el control del ejecutivo y sus recursos”.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Pese a eso, este lote enfatizó que desde el 4 de septiembre de ese año, “el gobierno ha sido el espacio más sólido de proyección de nuestro sector”. Para explicar el punto, plantearon que tanto la administración de Boric como la Convención “son primos hermanos del estallido social” y que, ante fracaso del proceso constituyente, “el gobierno se convirtió en una tabla de salvación, pero esa tabla tuvo enormes dificultades para replantearse en un nuevo horizonte estratégico y allí no logramos dar vuelta el escenario”.

Sin embargo, enfatizaron que en ese camino “nos quedó una notable gestión en temas como delincuencia y control de la inflación (...), reformas progresistas limitadas por las crisis y la minoría parlamentaria”.

El exministro Giorgio Jackson tuvo una intervención ante el comité a título personal, en línea con la extensa autocrítica que escribió y que publicó La Tercera. En esta ocasión, además, habló del rol que deberá adoptar el FA como oposición. Planteó que, sin aceptar todo lo que se dice que fueron como oposición a Sebastián Piñera, deben colaborar en lo que se pueda con el próximo gobierno, aunque siempre en estado de alerta ante posibles retrocesos.

FA se reunirá con el PC y el PS

De cara a convertirse en oposición, el secretario general del FA, Andrés Couble, adelantó ante el comité central que la directiva protagonizará encuentros con los otros partidos del sector. Mencionó la intención de juntarse con el PC y el PS -los más grandes, además del FA- durante enero. Un punto abordado por varios fue que la izquierda debe permanecer unida en el próximo ciclo, pero que para eso es necesario trabajar desde ya en la consolidación de la alianza.

Además, en relación a la responsabilidad que se le ha endosado al gobierno por el resultado del domingo, ayer en el comité se comentó que hubo crisis que escaparon del FA y que terminaron por impactar al Ejecutivo, como el caso Monsalve (exmilitante socialista) o el rechazo a la reforma tributaria.

Un punto que se comentó varias veces fue el rechazo a la idea de que se consolidó un nuevo clivaje, marcado por el resultado del plebiscito de 2022. Algo que ha explicado el cientista político David Altman. En entrevista con La Tercera, él sostuvo que “el clivaje estallido y Rechazo explica mejor el mapa político de hoy que el Sí y el No”.

En general, los frenteamplistas se mostraron en contra de su tesis y plantearon que aún es evidente un “clivaje antielitario” y que es muy pronto para hablar de que uno proveniente del plebiscito de 2022 se haya consolidado. Sobre todo, porque el mundo del Rechazo no es uno solo, sino que responde a distintas sensibilidades.