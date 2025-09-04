UDI conmemora el Rechazo a tres años de su triunfo y lanza video apuntando al Presidente Gabriel Boric

A tres años del Rechazo de la propuesta de una nueva Carta Magna emanado por la Convención Constitucional, la Unión Democrática Independiente (UDI) lanzó un video para conmemorar la fecha.

En el breve extracto audiovisual apuntan al Presidente Gabriel Boric y critican el rol que jugó el gobierno durante ese proceso.

En concreto, se ve un muro rayado con consignas asociadas a las manifestaciones iniciadas el 18 de octubre de 2022, mientras aparece un hombre simulando ser el Mandatario.

Tras un corte, aparece el fragmento de una entrevista en que el Presidente sostuvo que “otra cosa es con guitarra”, refiriéndose al Rechazo en el plebiscito de salida.

Luego, el diputado y timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, toma protagonismo. "Mientras otros sembraron el caos y quisieron dividir a Chile, para nosotros siempre ha habido algo más grande que cualquier ideología: nuestra bandera, nuestra patria y las personas que la componen”, comienza señalando el gremialista.

“ Hace tres años, un 62% de los chilenos dijo no a un proyecto constitucional extremo. Ese 62% fue diverso: gente de centro, de derecha, movimientos sociales, incluso algunos de centroizquierda. Todos unidos por una convicción: que Chile no podía hundirse”, continúa Ramírez.

“Hoy, volvemos a convocar a ese 62%, a quienes quieren un país más transversal, estable y con futuro. Nuestro desafío es que confíen. Porque juntos, podemos volver a darle a Chile un proyecto en el que estemos todos. Porque la UDI es la derecha que nos une”, cierra el diputado.