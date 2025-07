UDI minimiza caída de Matthei en encuesta Cadem y apunta a “nuevo rumbo” de campaña para pasar a segunda vuelta presidencial

Los números no han favorecido en las últimas semanas a la candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, en los resultados de la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem.

En la más reciente entrega, correspondientes a la segunda semana de julio, en preferencia presidencial espontánea, la abanderada de la derecha tradicional aparece en el tercer lugar, con un 9%, por debajo de la carta oficialista, Jeannette Jara (28%), y del republicano José Antonio Kast (23%).

A diferencia de la exministra del Trabajo, que subió dos puntos respecto a la semana anterior, y al exdiputado que tuvo un alza de un punto porcentual, la militante UDI experimentó una caída de tres puntos.

Ante este escenario, la mañana de este lunes, tras dar a conocer su propuesta “Chile Blindado y Tolerancia Cero al Narcotráfico”, la tienda gremialista salió a bajar el perfil de dicho sondeo, asegurando que no se condice con sus encuestas privadas.

“Los números ayer de la encuesta Cadem son muy diferentes de los números que tenemos nosotros , que son números más parecidos a todas las otras encuestas. En las encuestas que hemos conocido en Chile, salvo la Cadem, Evelyn Matthei aparece o empatada o un poco arriba o un poco abajo, muchas de ellas un poco abajo, y nuestros números son parecidos a esos”, dijo el timonel UDI, Guillermo Ramírez.

En esa misma línea, el diputado sostuvo que “no hay una encuesta de las que nosotros hayamos hecho de forma privada, ni hay una encuesta de las que se conocen públicamente que sean parecidas a las de la Cadem”.

Con todo, el presidente de las filas del gremialismo planteó que eso no significa que en el sector no se tomen “en serio todas las encuestas”, pero sí remarcó que prefieren “mirar las cosas con reposo, con calma, no pensando en la encuesta del próximo domingo, menos en una encuesta en particular, sino pensando en el objetivo final, que es pasar a segunda vuelta”.

“Eso lo vamos a lograr recorriendo Chile, como lo está haciendo la candidata, haciendo propuestas en los temas más sensibles para los chilenos, que es lo que acabamos de hacer acá”, resaltó Ramírez.

De acuerdo al jefe de la colectividad, “eso se va a reflejar en las encuestas de las próximas semanas”, destacando que están convencidos “que este nuevo rumbo que ha tomado la campaña de Evelyn Matthei nos va a llevar a la segunda vuelta, y luego nos va a llevar a La Moneda”.