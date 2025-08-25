UDI se distancia de Galilea por dichos sobre Kast y mantiene su compromiso de apoyar a gobierno de candidato opositor

De cara a las presidenciales de noviembre, el timonel de Renovación Nacinal, Rodrigo Galilea, evitó comprometer su apoyo en un eventual gobierno de José Antonio Kast.

En diálogo con Mesa Central, el presidente del partido fue consultado por el rol de RN en la administración republicana, a lo que respondió: “En el área ejecutiva, él tendrá sus cuadros propios y tendrá que llamar a sus aliados naturales. José Antonio Kast y los republicanos han dicho muchas veces: ‘Nos sentimos mucho más cerca de Johannes Kaiser que de Evelyn Matthei’, por lo tanto tendrán que recurrir a los cuadros de Kaiser y del Partido Social Cristiano”.

La directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI) se distanció de los dichos del senador y reafirmó su compromiso con el gobierno del candidato de oposición que salga victorioso en segunda vuelta.

Así, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, dejó en claro su convicción de que Evelyn Matthei avanzará a segunda vuelta, sin embargo, precisó que en el escenario contrario estarán a disposición del ganador de los comicios.

“Estamos convencidos que quien pasará a segunda vuelta es Evelyn Matthei, y en ese momento convocaremos a todas las personas que se sienten de oposición a este mal gobierno. Y si ello no ocurre, nuestra responsabilidad será recíproca, porque tenemos la obligación de salir del estancamiento que nos tiene el gobierno del presidente Boric”.