UDI tras triunfo de Jeannette Jara en primarias oficialistas: “Ella implica un riesgo para el país”

Desde Suecia 286, la sede de la UDI, el diputado y timonel de esa colectividad, Guillermo Ramírez, abordó el triunfo de Jeannette Jara en las primarias presidenciales del oficialismo.

“Ayer lo que se vivió fue una derrota del gobierno. Más del 90% de las personas no fue a votar. Más del 90% no quiere la continuidad del gobierno. Más del 90% no se siente representado por este gobierno. Perdió la fe, perdió la esperanza”, comenzó diciendo el gremialista.

“El gobierno a través de su candidata, Jeannette Jara, por supuesto que en la campaña va a tratar de conquistar más gente, a gente de ese 90%, pero nosotros tenemos que ser capaces de demostrar que Jeannette Jara es lo peor de este gobierno, es más de lo peor porque Jeannette Jara representa lo más extremo de este gobierno”, continuó.

Dicho eso, aseguró que la candidata comunista “no va a resolver los problemas de seguridad, no va a resolver los problemas de economía”.

En ese sentido, acusó que “Jeannette Jara implica un riesgo para el país”.

“Está claro que esta es la candidata miembro del partido más peligroso a que nos podemos enfrentar, porque hasta ayer o hasta hace 10 días, Jeannette Jara defendía que en Cuba había una democracia. En el estallido social se ponía la polera del perro ‘matapacos’, y es una persona que cuando habla de economía lo que propone son recetas que han fracasado una y otra vez”, cerró el diputado.